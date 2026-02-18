прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.54

19 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют ПАОК и «Сельта». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч ПАОК — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.54.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК завершил основной этап Лиги Европы с 12 очками и завершил общий раунд на 17-м месте. Этот результат позволил команде пройти в стыковые матчи.

Последние матчи: в последнем туре Лиги Европы ПАОК проиграл французскому «Лиону» со счетом 2:4. Ранее был обыгран испанский «Бетис» со счетом 2:0 и результативная ничья против болгарского «Лудогорца» (3:3).

В последних пяти матчах во всех турнирах греческий клуб не знает поражений: три победы и два матча вничью. Общая разница мячей на этом отрезке — 7:1.

Не сыграют: травмированы — Димитриос Пелкас, Кирил Десподов, Яннис Константелиас и Лука Иванушец.

Состояние команды: ПАОК подходит к матчу стыкового раунда в очень хорошей форме. Плюсом за команду будет работать их громкие греческие трибуны, способные смутить кого угодно. «Сельте» точно будет непросто.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» завершила общий раунд Лиги Европы на 16-й строчке, набрав 13 очков после восьми туров. Испанский клуб четыре раза обыграл соперников, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Последние матчи: в последнем туре Лиги Европы «Сельта» поделила очки с сербской «Црвеной Звездой» (1:1). Ранее клуб из Виго обыграл французский «Лилль» со счетом 2:1 и проиграл итальянской «Болонье» со счетом 1:2.

В последних пяти матчах во всех турнирах на счету «Сельты» нет побед: три поражения и два матча вничью при общей разнице мячей 5:8.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Сельта» испытывает спад в игровом плане. Команда перед серии без побед выдала отрезок из четырех побед к ряду с общим счетом 11:2. Однако механизм клуба из Виго сломался, но статус матча и возможность создать комфортные условия для ответной игры должны пробудить испанский коллектив.

Статистика для ставок

ПАОК не знает поражений в пяти матчах к ряду

«Сельта» без побед завершила последние пять встреч

ПАОК пропустил лишь один мяч в пяти крайних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Сельты» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.81.

Прогноз: В матче ожидается равная борьба с минимум забитых мячей. Не думаем, что команды смогут забить больше двух мячей на двоих.

Ставка: Тотал меньше двух мячей в матче за 2.54.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ничейном матче. Несмотря на лучшее выступление ПАОКа в последних матчах и кризис «Сельты», клубы равны. Это дополнительная ставка.

Ставка: Ничья в матче за 3.40.