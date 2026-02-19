Главный тренер «Комо», Сеск Фабрегас, высоко оценил игру полузащитника «Милана» Луки Модрича в последнем матче Серии А против его команды.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Приятно наблюдать за его выступлениями. В свои 40 лет он показывает такой высокий уровень. Мы пытались оказывать давление и атаковать его, но это не имело значения. Мы должны быть благодарны ему за то, что он продолжает выступать за нас в Серии А, и мы можем наслаждаться его игрой!» — сказал 38-летний Фабрегас в интервью для TNT Sports.

Матч завершился вничью (1:1) в рамках 24-го тура чемпионата Италии. «Комо» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, в то время как «Милан» лидирует с 54 очками и находится на второй строчке.