Новичок ЦСКА Данила Козлов высказался о своем переходе в московскую команду из «Краснодара».

Данила Козлов globallookpress.com

«Очень рад оказаться здесь, меня хорошо принял коллектив. Видно, что команда как одно целое, все друг друга поддерживают. В таком коллективе и выигрываются титулы.

Общение с Челестини? Да, разговаривал. Тоже пообщались, сделали некоторые корректировки и, я думаю, дальше будем только прогрессировать», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

За «Краснодар» Козлов выступал с 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. В Кубке России полузащитник сыграл восемь матчей, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.