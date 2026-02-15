В воскресенье, 15 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Арсенал» примет «Уиган». Начало игры — в 19:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

11' ГОООЛ! 1:0! Нони Мадуэке! Очень простой гол забил «Арсенал». По центру отличный разрезающий пас прошёл у Эзе на Мадуэке, который вбежал в свободную зону и в касание закатил мяч в дальний угол.

10' Мадуэке отдавал пас на ход Уайту, который оказался в положении вне игры. Пока «Арсенал» довольно легко до штрафной «Уигана» доходит.

09' Льюис-Скелли со входа в штрафную площадь зарядил выше перекладины.

08' Первый угловой заработали хозяева — после удара Эзе мяч рикошетом от ноги защитника укатился за лицевую.

07' Жезус получил мяч в штрафной от Мадуэке и пошёл обыгрывать двух соперников, но закончилась эта попытка потерей.

05' Заброс из глубины пошёл в сторону Мадуэке, Тикл первым оказался на мяче.

04' Проливной дождь идёт над «Эмирейтс», к слову, что может немного усложнить комбинационную игру «Арсеналу».

03' Москера без фола забрал мяч на левом краю обороны, начинают перекатывать его лондонцы и выстраивать свою первую атаку.

02' «Уиган» поддавил хозяев и отобрал мяч на половине поля «Арсенала».

01' Матч стартовал! Гости разыграли с центра.

До матча

19:28 Вот-вот игра начнётся, уже выходят на поле игроки «Арсенала» и «Уигана» — ждём стартовый свисток!

19:22 Главный арбитр матча — 42-летний Тим Робинсон. «Арсенал» при нём провёл три матча и все выиграл всухую, у «Уигана» статистика похуже — три победы, ничья и три поражения.

19:16 Микель Артета выставляет на кубковую встречу мощный состав, который, однако, трудно назвать основным. В запасе остались Габриэл, Райс, Дьёкереш, а Эдегор и Хаверц вообще вне заявки из-за травм.

19:10 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне — домашней арене «Арсенала», вмещающей 60 704 зрителя.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Аррисабалага, Уайт, Салиба, Москера, Эзе, Нёргор, Льюис-Скелли, Мадуэке, Мартинелли, Сака, Габриэль Жезус.

«Уиган»: Тикл, Эймсон, Керр, Фокс, Хант, Вейр, Моксон, Маррей, Боржес, Райт, Тейлор.

«Арсенал»

Клуб из Северного Лондона по-прежнему претендует на все четыре трофея, в которых участвует. В Лиге чемпионов — первое место на общем этапе с восемью победами в восьми матчах, в АПЛ — лидерство с четырёхочковым отрывом от «Сити», в Кубке лиги — уже финал, в Кубке Англии — статус главного фаворита у букмекеров: «Арсенал» всерьёз замахивается на квадрупл, хотя работы предстоит проделать ещё много.

За 18 последних игр во всех турнирах у «Арсенала» всего одно поражение — 2:3 с «Манчестер Юнайтед» в конце января. Хотя встреча на неделе с «Брентфордом» в Премьер-лиге поставила неуязвимость команды Артеты под сомнение — «канониры» упустили три очка (1:1), создали в 2,5 меньше xG и били по воротам значительно реже середняка АПЛ. Но в Кубке Англии пока всё хорошо: в 1/32 финала «Арсенал» не заметил «Портсмут» — 4:1.

«Уиган»

Всего 13 лет назад «Уиган» брал Кубок Англии, побеждая в финале «Манчестер Сити», и выступал в еврокубках, однако с тех пор многое поменялось. Сейчас эта команда играет в Первой лиге — третьем по статусу английском дивизионе, причём идёт там в зоне вылета (на 22-м месте) и рискует опуститься ещё ниже. В 2026-м «Уиган» не выиграл ни одного из восьми матчей в Первой лиге и идёт на серии из четырёх поражений кряду.

Тем не менее в Кубке Англии команда уже преодолела целых три раунда: «Хемел Хэмпстед» и «Барроу» обыграны по пенальти, а вот у «Престона» из Чемпионшипа в 1/32 финала выиграли в основное время (1:0), ещё и на выезде. Теперь «Уиган» может пробиться в 1/8 финала впервые с сезона-2017/18, хотя Кубок у сегодняшних гостей едва ли сейчас в приоритете: впереди плотная борьба за выживание в Первой лиге, да и шансы пройти «Арсенал» на «Эмирейтс» всё равно близки к нулю — впрочем, в кубковых турнирах и не такие чудеса случались.

Личные встречи

Последний раз «Арсенал» и «Уиган» пересекались давно — в апреле 2014 года, тоже в Кубке Англии, но в полуфинале. Тогда «канониры» лишь в серии пенальти смогли пройти дальше. А вообще на «Эмирейтс» статистика у «Уигана» грустная: за 11 выездов — лишь 1 победа и 10 поражений.

