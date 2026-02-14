прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.15

15 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии сыграют «Арсенал» и «Уиган». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Арсенал — Уиган с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Арсенал»

Путь к 1/16 финала: «Канониры» начали свое выступление в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где «Арсенал» разгромил «Престон» со счетом 4:1, забив по 2 гола в двух таймах.

К тому же, лондонская команда является главным претендентом на чемпионство в АПЛ. «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 4 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1), упустив преимущество на 71-й минуте. Матчем ранее «Арсенал» разгромил «Сандерленд» (3:0).

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Арсенал» 4 раза победил и однажды сыграл вничью.

Состояние команды: «Арсенал» планомерно идет к своему долгожданному чемпионству в АПЛ, но при этом команда еще может пошуметь и в Кубке Англии, а для этого необходимо обыгрывать «Уиган».

В последнее время нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш начинает забивать голы. В предыдущих 5-и встречах форвард отметился 4 мячами в ворота соперников.

«Уиган»

Путь к 1/16 финала: Команда стартовала в Кубке Англии со стадии 1/128 финала, где обыграла «Хемел Хэмпстед» (2:1), а уже в следующей стадии «Уиган» одолел «Барроу» (3:2).

В 1/32 финала Кубка Англии команда встретилась с «Престоном» и победила со счетом 1:0, забив победный гол на 75-й минуте. Теперь «Уиган» попытается создать проблемы «Арсеналу».

Последние матчи: В прошлом поединке в 3-м по силе дивизионе Англии «Уиган» проиграл «Редингу» со счетом 1:2. Матчем ранее команда крупно уступила «Петерборо Юнайтед» (1:6).

У «Уигана» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда пропустила 11 голов при 2-х забитых.

Состояние команды: Сезон у «Уигана» можно назвать провальным, команда пачками проигрывает и занимает 22-е место в лиге, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.

Стоит отметить, что «Уиган» в последних 5-и очных встречах однажды обыгрывал «Арсенал» со счетом 2:1. Получится ли на сей раз? Шансов на это очень мало...

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

У «Уигана» 4 поражения подряд

В последних 5-и очных встречах «Арсенал» четырежды обыгрывал «Уиган»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенала» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 17.00, а победа «Уигана» — в 27.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.70 соответственно.

Прогноз: «Арсенал» начнет встречу активно, забив несколько голов уже в 1-м тайме.

2.15 Победа «Арсенала» в 1-м тайме с форой (-1.5).

Ставка: Победа «Арсенала» в 1-м тайме с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что за весь матч «Арсенал» забьет довольно много голов.

1.93 Индивидуальный тотал «Арсенал» 3.5 больше.

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенал» 3.5 больше за 1.93.