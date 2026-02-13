На «Комьюнити Стэдиум» команда Микеля Артеты сыграла 1:1 с «Брентфордом» и уменьшила отрыв от «Сити» до четырёх очков. Лондонские лидеры были нервными, долго не создавали моментов, а после гола Мадуэке не удержали результат. «Брентфорд» прибавил по ходу встречи, вытащил ничью через свой фирменный хаос и вполне мог забрать больше, если бы Игор Тьяго в концовке попал хотя бы в створ.

Перед матчем «Арсенал» нервно смотрел в таблицу и чувствовал за спиной дыхание «Манчестер Сити». Ещё несколько дней назад отрыв от «Сити» выглядел комфортным, но после того, как команда Гвардиолы перезапустила гонку, дистанция сократилась. Именно это и делало визит в Брентфорд проверкой на хладнокровие. Артета публично пытался снять напряжение — команда, мол, семь месяцев живёт под давлением и привыкла. На поле получилось наоборот, «Арсенал» выглядел так, будто впервые услышал, что чемпионство ещё не гарантировано.

Состав тоже выглядел компромиссным. Не было Вильяма Салиба (болезнь) и Кая Хаверца (мышечная травма после победы над «Сандерлендом»). В старте появились Кристиан Москера и Эберечи Эзе, оба впервые в АПЛ за два месяца, и это чувствовалось. Связи в середине поля не работали, скорость принятия решений была ниже обычной, а «Арсенал» слишком часто играл в безопасный пас, словно хотел просто дотерпеть до удобного момента, который так и не приходил.

Кит Эндрюс ещё до матча формулировал свою философию просто: «создавать хаос». И «Брентфорд» действительно с первых минут строил встречу так, чтобы она стала вязкой, шумной, контактной и максимально неудобной для лидера. Уже на третьей минуте нервы проявились у Габриэла, когда тот нехарактерно для себя отправил мяч в аут. Каждое стандартное положение хозяев превращалось в маленький эпизод давления с толчками, блоками, борьбой за сантиметры и криками со скамейки. Эндрюс быстро получил жёлтую за споры, но тон он задал правильный. У «Брентфорда» получилась навязать игру, где «Арсеналу» не дают спокойно катать мяч.

Первый опасный момент «Арсенала» тоже получился максимально типичным. На 10-й минуте Габриэл бил головой после углового Райса, но ван ден Берг вынес с линии и не позволил матчу уйти под контроль Артеты. «Брентфорд» при этом спокойно терпел владение соперника и искал ответ через скорость в переходах. Особенно проявил себя Данго Уаттара, он тащил мяч так, будто поле наклонено в сторону Райи.

Райя исправляет ошибку, Эдегор приходит на помощь

Самый сочный эпизод первого тайма случился как раз из зоны, где «Арсенал» обычно стабилен. Давид Райя попытался быстро разогнать атаку и подарил мяч Матиасу Йенсену. Подача датчанина нашла Игора Тьяго в идеальной точке, удар был почти расстрельным, но Райя успел исправиться. Сейв после удара в упор стал тем моментом, который не попадает в хайлайты гонки за титулом, но потом вспомнится в мае, когда будут подсчитывать каждое очко.

После этого «Брентфорд» стал смелее, а у «Арсенала» не работали ключевые зоны. Эзе в роли «десятки» не давал ни контроля, ни обострения, а Виктор Дьёкереш работал в одиночку, часто без поддержки и с редкими касаниями в опасных зонах. Артета всем видом показывал, как сильно злится после потерь мяча, эпизод с дешёвой ошибкой Субименди перед перерывом это подчёркивал. А по качеству игры тайм однозначно можно назвать стерильным. То, что Эзе снимут в перерыве, было очевидно — эксперимент не сработал. Эдегор вышел и уже через минуту нашёл Инкапье в опасной позиции, задав «Арсеналу» нужный ритм. «Брентфорд» по-прежнему держался, но у гостей появилась мысль в атаке, стало больше давления через левый фланг.

При этом у «Арсенала» оставалась проблема, которая выглядела почти абсурдно, больше часа команда провела без удара в створ. «Брентфорду» это давало надежду, трибуны подхватили настроение и подкололи лидера классическим «Лидер? Не смешите нас». И почти сразу получили ответ.

На 61-й минуте «Арсенал» забил, причём достаточно неожиданно. Нони Мадуэке, который не ассоциируется с игрой головой, выпрыгнул на подачу Инкапье и аккуратно направил мяч в угол, Келлехер не успел сложиться. Такой гол как будто бы должен был закрыть матч. Лидер впереди, «Брентфорд» устал, «Сити» снова в шести очках. Но после часа игрового времени матч только начинался.

Хозяева сравнивают, а в концовке обе команды теряют шанс на победу

После пропущенного «Брентфорд» моментально дал понять, что не собирается «паковать чемоданы». Льюис-Поттер мог сравнять почти сразу, но не попал головой после углового. Затем пошла серия эпизодов, где «Арсенал» то спасался, то пожарил в своей штрафной. Кайоде пошёл вперёд, бил, Габриэл блокировал, Райя снова тащил после удара Тьяго.

И всё-таки «Брентфорд» добрался до своего главного оружия. На 71-й минуте сработала домашняя заготовка: длинный вброс Майкла Кайоде в штрафную, ван ден Берг идеально продлил передачу, а Льюис-Поттер оказался первым на мяче и головой отправил его в сетку. 1:1 не выглядели случайностью, стандарты «Брентфорда» весь матч держали соперника в напряжении, а «Арсенал» так и не смог успокоиться.

В самой концовке у «Брентфорда» был эпизод, который вполне мог стать ударом по титульным амбициям «Арсенала». На второй добавленной минуте Игор Тьяго получил шанс после серии подстраховок и отчаянных подкатов Москеры и Райса, но зарядил выше. Домашняя трибуна уже была готова праздновать, но пришлось смотреть ещё и на атаку «Арсенала». На другой стороне поля Мартинелли мог украсть победу в самом конце, но Келлехер вытащил удар бразильца, оставив лидера с одним очком вместо трёх. Артета выпускал со скамейки и Сака, и Мартинелли, и Калафьори в попытке дожать, но любое владение превращалось в борьбу за второй мяч и очередную подачу вникуда.

Что эта ничья говорит о гонке и о самом «Арсенале»

Для «Арсенала» это всё ещё не катастрофа в таблице, но уже тревожный сигнал. В 2026 году команда уже слишком часто теряет очки, и в этом матче «Арсенал» сам загнал себя в нервную концовку плохим первым таймом. Вопрос ротации тоже неизбежен, Артета сделал четыре изменения в старте во второй раз за сезон в АПЛ и снова не выиграл. Москера, к слову, выглядел зрело в свой 21 год, особенно в концовке против Тьяго, но связность игры в атаке в первом тайме развалилась. У «Арсенала» впереди кубковый матч с «Уиганом», а затем три месяца испытаний, где даже встречи с аутсайдерами уже не выглядят проходными, уж слишком нервно играет команда «Артеты» в последнее время.

А «Брентфорд» подтвердил, почему борьба за еврокубки — не мечта, а реальная цель на весну. Они организованы, физически сильны, уверены в стандартах и умеют доставлять лидеру неприятности. И если бы Тьяго в добавленное время не запустил мяч на трибуны, разговор о потере очков для «Арсенала» был бы куда жёстче.