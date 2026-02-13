Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Комьюнити Стэдиум» команда Микеля Артеты сыграла 1:1 с «Брентфордом» и уменьшила отрыв от «Сити» до четырёх очков. Лондонские лидеры были нервными, долго не создавали моментов, а после гола Мадуэке не удержали результат. «Брентфорд» прибавил по ходу встречи, вытащил ничью через свой фирменный хаос и вполне мог забрать больше, если бы Игор Тьяго в концовке попал хотя бы в створ.

Результат матча

БрентфордБрентфордБрентфорд1:1Арсенал ЛондонАрсенал ЛондонЛондон
0:1 Чуквунонсо Мадуэке 61' 1:1 Кин Льюис-Поттер 71'
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Микаель Кайоде,  Кристоффер Аер,  Сепп ван ден Берг,  Рико Генри (Аарон Хики 90'),  Егор Ярмолюк (Джордан Хендерсон 73'),  Витали Янельт,  Данго Уаттара,  Матиас Йенсен,  Кин Льюис-Поттер (Миккель Дамсгор 73'),  Игор Тиаго
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Пьеро Инкапье (Габриэл Мартинелли 81'),  Габриэль Магальяйнс,  Кристьян Москера,  Юрриен Тимбер,  Деклан Райс,  Мартин Субименди,  Эберечи Эзе (Мартин Эдегор 46'),  Леандро Троссард (Риккардо Калафьори 81'),  Виктор Дьёкереш,  Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака 70')
Жёлтые карточки:  Витали Янельт 4',  Матиас Йенсен 53',  Данго Уаттара 86'  —  Габриэль Магальяйнс 20',  Виктор Дьёкереш 30'

Перед матчем «Арсенал» нервно смотрел в таблицу и чувствовал за спиной дыхание «Манчестер Сити».  Ещё несколько дней назад отрыв от «Сити» выглядел комфортным, но после того, как команда Гвардиолы перезапустила гонку, дистанция сократилась.  Именно это и делало визит в Брентфорд проверкой на хладнокровие.  Артета публично пытался снять напряжение — команда, мол, семь месяцев живёт под давлением и привыкла.  На поле получилось наоборот, «Арсенал» выглядел так, будто впервые услышал, что чемпионство ещё не гарантировано.

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

Состав тоже выглядел компромиссным.  Не было Вильяма Салиба (болезнь) и Кая Хаверца (мышечная травма после победы над «Сандерлендом»).  В старте появились Кристиан Москера и Эберечи Эзе, оба впервые в АПЛ за два месяца, и это чувствовалось.  Связи в середине поля не работали, скорость принятия решений была ниже обычной, а «Арсенал» слишком часто играл в безопасный пас, словно хотел просто дотерпеть до удобного момента, который так и не приходил.

Кит Эндрюс ещё до матча формулировал свою философию просто: «создавать хаос».  И «Брентфорд» действительно с первых минут строил встречу так, чтобы она стала вязкой, шумной, контактной и максимально неудобной для лидера.  Уже на третьей минуте нервы проявились у Габриэла, когда тот нехарактерно для себя отправил мяч в аут.  Каждое стандартное положение хозяев превращалось в маленький эпизод давления с толчками, блоками, борьбой за сантиметры и криками со скамейки.  Эндрюс быстро получил жёлтую за споры, но тон он задал правильный.  У «Брентфорда» получилась навязать игру, где «Арсеналу» не дают спокойно катать мяч.

«Брентфорд» — «Арсенал»
«Брентфорд» — «Арсенал» globallookpress.com

Первый опасный момент «Арсенала» тоже получился максимально типичным.  На 10-й минуте Габриэл бил головой после углового Райса, но ван ден Берг вынес с линии и не позволил матчу уйти под контроль Артеты.  «Брентфорд» при этом спокойно терпел владение соперника и искал ответ через скорость в переходах.  Особенно проявил себя Данго Уаттара, он тащил мяч так, будто поле наклонено в сторону Райи.

Райя исправляет ошибку, Эдегор приходит на помощь

Самый сочный эпизод первого тайма случился как раз из зоны, где «Арсенал» обычно стабилен.  Давид Райя попытался быстро разогнать атаку и подарил мяч Матиасу Йенсену.  Подача датчанина нашла Игора Тьяго в идеальной точке, удар был почти расстрельным, но Райя успел исправиться.  Сейв после удара в упор стал тем моментом, который не попадает в хайлайты гонки за титулом, но потом вспомнится в мае, когда будут подсчитывать каждое очко.

Райя отбивает удар Тьяго
Райя отбивает удар Тьяго globallookpress.com

После этого «Брентфорд» стал смелее, а у «Арсенала» не работали ключевые зоны.  Эзе в роли «десятки» не давал ни контроля, ни обострения, а Виктор Дьёкереш работал в одиночку, часто без поддержки и с редкими касаниями в опасных зонах.  Артета всем видом показывал, как сильно злится после потерь мяча, эпизод с дешёвой ошибкой Субименди перед перерывом это подчёркивал.  А по качеству игры тайм однозначно можно назвать стерильным.  То, что Эзе снимут в перерыве, было очевидно — эксперимент не сработал.  Эдегор вышел и уже через минуту нашёл Инкапье в опасной позиции, задав «Арсеналу» нужный ритм.  «Брентфорд» по-прежнему держался, но у гостей появилась мысль в атаке, стало больше давления через левый фланг.

При этом у «Арсенала» оставалась проблема, которая выглядела почти абсурдно, больше часа команда провела без удара в створ.  «Брентфорду» это давало надежду, трибуны подхватили настроение и подкололи лидера классическим «Лидер?  Не смешите нас».  И почти сразу получили ответ.

На 61-й минуте «Арсенал» забил, причём достаточно неожиданно.  Нони Мадуэке, который не ассоциируется с игрой головой, выпрыгнул на подачу Инкапье и аккуратно направил мяч в угол, Келлехер не успел сложиться.  Такой гол как будто бы должен был закрыть матч.  Лидер впереди, «Брентфорд» устал, «Сити» снова в шести очках.  Но после часа игрового времени матч только начинался.

Гол Нони Мадуэке
Гол Нони Мадуэке globallookpress.com

Хозяева сравнивают, а в концовке обе команды теряют шанс на победу

После пропущенного «Брентфорд» моментально дал понять, что не собирается «паковать чемоданы».  Льюис-Поттер мог сравнять почти сразу, но не попал головой после углового.  Затем пошла серия эпизодов, где «Арсенал» то спасался, то пожарил в своей штрафной.  Кайоде пошёл вперёд, бил, Габриэл блокировал, Райя снова тащил после удара Тьяго.

И всё-таки «Брентфорд» добрался до своего главного оружия.  На 71-й минуте сработала домашняя заготовка: длинный вброс Майкла Кайоде в штрафную, ван ден Берг идеально продлил передачу, а Льюис-Поттер оказался первым на мяче и головой отправил его в сетку. 1:1 не выглядели случайностью, стандарты «Брентфорда» весь матч держали соперника в напряжении, а «Арсенал» так и не смог успокоиться.

Гол Льюиса-Поттера
Гол Льюиса-Поттера globallookpress.com

В самой концовке у «Брентфорда» был эпизод, который вполне мог стать ударом по титульным амбициям «Арсенала».  На второй добавленной минуте Игор Тьяго получил шанс после серии подстраховок и отчаянных подкатов Москеры и Райса, но зарядил выше.  Домашняя трибуна уже была готова праздновать, но пришлось смотреть ещё и на атаку «Арсенала».  На другой стороне поля Мартинелли мог украсть победу в самом конце, но Келлехер вытащил удар бразильца, оставив лидера с одним очком вместо трёх.  Артета выпускал со скамейки и Сака, и Мартинелли, и Калафьори в попытке дожать, но любое владение превращалось в борьбу за второй мяч и очередную подачу вникуда.

Мартинелли не забивает в концовке
Мартинелли не забивает в концовке globallookpress.com

Что эта ничья говорит о гонке и о самом «Арсенале»

Для «Арсенала» это всё ещё не катастрофа в таблице, но уже тревожный сигнал.  В 2026 году команда уже слишком часто теряет очки, и в этом матче «Арсенал» сам загнал себя в нервную концовку плохим первым таймом.  Вопрос ротации тоже неизбежен, Артета сделал четыре изменения в старте во второй раз за сезон в АПЛ и снова не выиграл.  Москера, к слову, выглядел зрело в свой 21 год, особенно в концовке против Тьяго, но связность игры в атаке в первом тайме развалилась.  У «Арсенала» впереди кубковый матч с «Уиганом», а затем три месяца испытаний, где даже встречи с аутсайдерами уже не выглядят проходными, уж слишком нервно играет команда «Артеты» в последнее время.

Календарь и таблица АПЛ

А «Брентфорд» подтвердил, почему борьба за еврокубки — не мечта, а реальная цель на весну.  Они организованы, физически сильны, уверены в стандартах и умеют доставлять лидеру неприятности.  И если бы Тьяго в добавленное время не запустил мяч на трибуны, разговор о потере очков для «Арсенала» был бы куда жёстче.