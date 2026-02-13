«Ренн» и ПСЖ опубликовали стартовые составы на матч 22-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Ренн»: Самба, Нагида, Брассье, Руо, Камара, Шиманьски, Норден, Ронжье, Аль-Тамари, Леполь, Мерлен.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Мендеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го февраля в 21:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Ренн» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 31-м очком в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 51-м баллом.