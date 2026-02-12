прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.05

13 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и ПСЖ. Начало игры — в 21:00 мск.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» привычно сражаются за попадание в еврокубки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» на 2 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» уступили «Лансу» (1:3).

До того команда была бита «Марселем» (0:3). Да и поединок с «Монако» завершился катастрофой (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ренн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Джауи Сиссе, Пшемислав Франковский — травмированы.

Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят откровенно убого. Команда уступила 4 раза кряду.

Причем «Ренн» традиционно неудачно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бретонцы» мотивированы закрепиться в зоне еврокубков.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» традиционно сражаются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на 2 очка опережает ближайшего преследователя2. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Красно-синие» разгромили «Марсель» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Страсбургу» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ньюкаслом» (1:1).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом ПСЖ в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот «бретонцев» команда обыграла в 4 последних очных встречах.

Пока не столь результативен Усман Дембеле. На его счету нынче значится лишь 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Красно-синие» наверняка постараются максимально проявить себя в атаке.

Статистика для ставок

«Бретонцы» уступили в 4 своих последних поединках

«Красно-синие» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

ПСЖ победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.38 и 2.85.

Прогноз: ПСЖ мотивирован оторваться от преследователей, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные гости шикарно выглядят в плане реализации, да и тылы «бретонцев» частенько совершают сбои.

Фора ПСЖ -1.5



Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5



Ставка: ТБ 3.5 за 2.00