Матч в Ренне выглядит столкновением кризиса и инерции побед. Хозяева подходят к игре с разбалансированной обороной и минимальной результативностью, тогда как ПСЖ набрал ход и в среднем забивает более 2,3 гола за матч на победной дистанции. Парижане, вероятно, будут давить с первых минут, а «Ренн» попытается выжить за счёт плотности и редких контратак. Однако цифры и текущие тренды заметно смещают баланс в сторону гостей

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

28' Самба пока справляется с навесами парижан, уверенно смотрится голкипер «Ренна».

25' С левого фланга дошла передача в штрафную до Хакими, чего он явно не ожидал, не стал бить, решил сделать прострел вдоль ворот, но защитники перехватили передачу и выбили мяч из штрафной.

23' Дуэ опять отправили в отрыв, на этот раз по правому флангу, с угла штрафной он попытался пробить после обыгрыша соперника, но его заблокировали!

22' В затяжной атаке находятся парижане, но пока извлечь от преимущества ничего не могут.

20' Кварацхелия попытался обострить передаче в штрафную, но защитник перехватил передачу.

18' Шиманьски по левому флангу пытался обострить, но упустил мяч за лицевую.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 38 Владение мячом 62 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 3 Фолы 2

16' Немного успокоилась игра, ничего интересного не происходит на поле.

13' Неудачно разыграли угловой хозяева, в итоге парижане убежали в быструю контратаку, Дуэ оставил за спиной защитников, вышел на рандеву с вратарём гостей, попытался его перекинуть, но Самба вытянул руки и завладел мячом.

11' Тамари справа на дриблинге вошёл в штрафную гостей, попытался продвинуться вглубь вдоль лицевой, но остановил его Мендеш, ещё и мяч сохранить умудрился португалец.

08' Грубовато сфолил на чужой половине Кварацхелия, но судья пожалел грузина и не наградил его «горчичником».

06' Ошиблись в центре поля парижане, мяч оказался у Леполя и тот не доходя до штрафной мощно выстрелил на средней высоте, мяч пулей полетел в сторону ворот, коснулся правой штанги и покинул пределы поля. Есть впечатление, что вряд ли Сафонов смог бы выручить, если в створ попал снаряд.

04' Фолят в центре поля на Хвиче.

03' Но первую опасность у чужих ворот создают хозяева, после прострела с правого фланга от Тамари, парижане отбились.

02' Активно начали встречу гости, взяли мяч под контроль.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева!

До матча

20:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:50 В Ренне небольшой дождь, 8 градусов.

20:45 Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция); Ассистент: Хишам Закрани (Франция); Ассистент: Орельен Бертомье (Франция); Резервный: Жереми Стина (Франция).

20:35 Матч пройдёт на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция), вместимостью 31 127 зрителей.

Стартовые составы команд

Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье, Антони Руо, Махамаду Нагида, Махди Камара, Себастьян Шиманьски, Валентин Ронжье, Кентен Мерлен, Арно Норден, Мусса Аль-Тамари, Эстебан Леполь.

ПСЖ: Матвей Сафонов, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Ренн

Позиция в таблице пока маскирует масштаб проблем. Шестое место и 31 очко после 21 тура выглядят конкурентоспособно, но текущая форма говорит об обратном. «Ренн» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах, а в Лиге 1 серия поражений достигла трёх встреч. За этот отрезок команда пропустила 12 мячей, а разница голов (31–34) стала отрицательной. Особенно тревожит оборона: в трёх последних турах бретонцы стабильно позволяли соперникам забивать минимум дважды, не справляясь с темпом и вертикальными атаками. Атакующая линия также дала сбой. В пяти последних матчах «Ренн» отличился лишь два раза, что эквивалентно 0,4 гола за игру. После поражения от «Ланса» (1:3) клуб расстался с Хабибом Беем, и к матчу команду готовит Себастьен Тамбуре в статусе и. о. Главная игровая проблема — провалы между линиями при потере мяча: соперники слишком легко проходят среднюю зону и нагружают штрафную, что критично перед встречей с самой вариативной атакой лиги.

ПСЖ

Парижане идут первым номером чемпионата и подтверждают это не только таблицей, но и динамикой. 51 очко после 21 тура, разница мячей 48:16 и серия из семи побед подряд в Лиге 1 — ключевые маркеры текущего состояния команды Луиса Энрике. В шести из семи последних матчей ПСЖ забивал минимум два мяча, а в четырёх случаях сохранял ворота «сухими». Разгром «Марселя» (5:0) стал квинтэссенцией игрового стиля: контроль центра, перегруз флангов и быстрая реакция на потери. Усман Дембеле оформил 2+1, став главным катализатором атак. Единственный системный нюанс — зависимость от сценария: во всех трёх матчах сезона, где соперник открывал счёт, ПСЖ не выигрывал. Это делает стартовый отрезок принципиально важным для гостей.

Личные встречи

Последние шесть очных матчей сложились односторонне: пять побед ПСЖ и одна ничья, суммарная разница мячей 14:3. В первом круге текущего сезона столичный клуб уничтожил «Ренн» со счётом 5:0. Повторяющийся сценарий — давление на первую фазу выхода из обороны бретонцев и быстрые голы после потерь.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.