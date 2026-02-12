Томас Тухель останется тренером сборной Англии после Чемпионата мира 2026 года

Томас Тухель globallookpress.com

Согласно данным The Athletic, Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена продлить контракт с Тухелем до окончания Евро-2028 после чемпионата мира. Напомним, что следующий чемпионат Европы пройдет на территории Великобритании и Ирландии.

Тухель принял сборную Англии в январе 2025 года. Под его руководством команда одержала победу во всех восьми матчах отборочного турнира на ЧМ-2026, который проходил в группе с Сербией, Албанией и Латвией.