Полузащитник Данила Козлов поделился своими впечатлениями о переходе из «Краснодара» в ЦСКА.

Данила Козлов globallookpress.com

«Впервые узнал о таком варианте пару недель назад, и, конечно, реакция была положительной — хотел, чтобы все получилось! Решение принял сразу, а советовался с родными и близкими. Также рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации», — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.

Контракт с 21-летним игроком рассчитан до июня 2029 года, с возможностью продления еще на один сезон. В ЦСКА Козлов будет выступать под номером 18.

За «Краснодар» Данила провел 51 матч, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.