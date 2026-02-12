В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах переиграла «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах переиграла «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

Луис Диас
Луис Диас globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Гарри Кейн на 64-й минуте, а Луис Диас на 67-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария2:0РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЛейпциг
1:0 Гарри Кейн 64' пен. 2:0 Луис Диас 67'
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йосип Штанишич (Джамал Мусиала 69'),  Деотшанкюль Юпамекано,  Жонатан Та,  Йозуа Киммих,  Альфонсо Дэвис,  Александар Павлович (Леон Горецка 80'),  Майкл Олисе,  Луис Диас,  Серж Гнабри (Конрад Лаймер 69'),  Гарри Кейн
РБ Лейпциг:  Мартен Вандевордт,  Кастелло Люкеба,  Вилли Орбан,  Ромуло,  Кристоф Баумгартнер (Тидиам Гомис 89'),  Ксавер Шлагер (Браян Груда 78'),  Николас Зайвальд,  Давид Раум,  Боте Баку,  Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 78'),  Ян Дьоманде
Жёлтые карточки:  Йосип Штанишич 61',  Александар Павлович 70'  —  Мартен Вандевордт 62',  Николас Зайвальд 69',  Кристоф Баумгартнер 82'

Таким образом, «Бавария» стала полуфиналистом Кубка Германии.  Ее соперник определится позже, после жеребьевки.