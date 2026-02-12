В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах переиграла «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах переиграла «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

Луис Диас globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Гарри Кейн на 64-й минуте, а Луис Диас на 67-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча Бавария Мюнхен 2:0 РБ Лейпциг Лейпциг 1:0 Гарри Кейн 64' пен. 2:0 Луис Диас 67' Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич ( Джамал Мусиала 69' ), Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Александар Павлович ( Леон Горецка 80' ), Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри ( Конрад Лаймер 69' ), Гарри Кейн РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Ромуло, Кристоф Баумгартнер ( Тидиам Гомис 89' ), Ксавер Шлагер ( Браян Груда 78' ), Николас Зайвальд, Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса ( Эзекил Банзузи 78' ), Ян Дьоманде Жёлтые карточки: Йосип Штанишич 61', Александар Павлович 70' — Мартен Вандевордт 62', Николас Зайвальд 69', Кристоф Баумгартнер 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 6 2 Офсайды 1 10 Фолы 12

Таким образом, «Бавария» стала полуфиналистом Кубка Германии. Ее соперник определится позже, после жеребьевки.