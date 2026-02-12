«Бавария» инициировала переговоры о возможном переходе центрального защитника Джона Стоунза. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» истекает следующим летом, и продление соглашения маловероятно. Об этом сообщает ресурс Caught Offside.

Джон Стоунз globallookpress.com

Согласно источнику, важную роль в этом переходе могут сыграть главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани — бывший капитан «Манчестер Сити» и соотечественник Стоунза — и нападающий Гарри Кейн. Также известно, что Стоунз проявлял интерес к мадридскому «Атлетико» и миланскому «Милану».

В текущем сезоне Джон Стоунз сыграл 13 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.