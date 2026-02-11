Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу перспектив московского «Динамо» во второй части сезона РПЛ.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Я бы по‑прежнему настаивал на том, что им нужен еще защитник, если они хотят бороться за призовые места. Я посмотрел их игры на Зимнем кубке РПЛ. У них начинает проявляться характер. У них раньше игра была неплохая, но характера не хватало. Где‑то проигрывали на последних минутах, где‑то не добегали. Сейчас с "Краснодаром" даже немножко перебрали… Главное, чтобы они с характером не забыли, что еще надо в футбол играть», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» сейчас занимает только 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, который возобновится в конце февраля.