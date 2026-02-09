Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на уход из «Зенита» защитника Страхини Эраковича. Футболист будет выступать за «Црвену Звезду» на правах аренды.

Страхиня Эракович globallookpress.com

«Переехал домой человек. Он сказал: "Лучше дома". Лучше ему — ну и пусть. Я скажу так: после того, как Иванович и Ловрен у нас играли, Эракович — это не мерило мастерства для "Зенита". С ошибками играл, нет стартовой скорости: проигрывал стартовые три метра нападающим.

Он не остался в памяти как один из лучших игроков "Зенита". Ожидания были выше? Конечно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».