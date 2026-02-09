Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на уход из «Зенита» защитника Страхини Эраковича.  Футболист будет выступать за «Црвену Звезду» на правах аренды.

Страхиня Эракович
Страхиня Эракович globallookpress.com

«Переехал домой человек.  Он сказал: "Лучше дома".  Лучше ему — ну и пусть.  Я скажу так: после того, как Иванович и Ловрен у нас играли, Эракович — это не мерило мастерства для "Зенита".  С ошибками играл, нет стартовой скорости: проигрывал стартовые три метра нападающим.

Он не остался в памяти как один из лучших игроков "Зенита".  Ожидания были выше?  Конечно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».