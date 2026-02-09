Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о разгромной победе своей команды в матче 21-го тура французской Лиги 1 против «Марселя» (5:0).

Луис Энрике — главный тренер ПСЖ globallookpress.com

«Мы ожидали сложный матч. Сегодня, я думаю, так и было в первом тайме, но мы преодолели соперника, сыграли очень хорошо. Я считаю, что мы однозначно заслужили эту победу. Это настоящее удовольствие — проводить такие матчи, с этой невероятной атмосферой, которую создают наши болельщики. Это важный момент сезона для нас. Мы хотим становиться лучше с каждым матчем. И сегодня мы провели очень хорошую игру. Наши болельщики верят в команду. Мы довольны. Мы хотим продолжать.

Он особенный игрок. Поэтому он и выиграл "Золотой мяч". То, как он играет, — это нечто иное. Это настоящее удовольствие — игрок такого уровня в составе. Я очень рад за него, за команду. Нужно продолжать в том же духе», — сказал Энрике RMC Sport.

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе. В следующем поединке парижане сыграют против «Ренна» 13-го февраля.