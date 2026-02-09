Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о разгромной победе своей команды в матче 21-го тура французской Лиги 1 против «Марселя» (5:0).

Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
«Мы ожидали сложный матч.  Сегодня, я думаю, так и было в первом тайме, но мы преодолели соперника, сыграли очень хорошо.  Я считаю, что мы однозначно заслужили эту победу.  Это настоящее удовольствие — проводить такие матчи, с этой невероятной атмосферой, которую создают наши болельщики.  Это важный момент сезона для нас.  Мы хотим становиться лучше с каждым матчем.  И сегодня мы провели очень хорошую игру.  Наши болельщики верят в команду.  Мы довольны.  Мы хотим продолжать.

Он особенный игрок.  Поэтому он и выиграл "Золотой мяч".  То, как он играет, — это нечто иное.  Это настоящее удовольствие — игрок такого уровня в составе.  Я очень рад за него, за команду.  Нужно продолжать в том же духе», — сказал Энрике RMC Sport.

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе.  В следующем поединке парижане сыграют против «Ренна» 13-го февраля.