ПСЖ одержал уверенную победу над «Марселем» (5:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
В составе парижан дублем отметился Усман Дембеле, отличившись на 12-й и 37-й минутах встречи.

На 64-й минуте игрок «Марселя» Факундо Медина забил гол в свои ворота.

У ПСЖ также по голу отметились Хвича Кварацхелия на 66-й минуте и Ли Кан Ин на 74-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не пропустил ни одного гола, отразив 2 удара по своим воротам.

1:0 Усман Дембеле 12' 2:0 Усман Дембеле 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 66' 4:0 Ли Кан Ин 74'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш,  Уоррен Заир-Эмери (Лукас Эрнандес 75'),  Сенни Меюлю (Педро Фернандес 75'),  Витор Феррейра,  Жоау Невеш,  Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия 62'),  Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 75'),  Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 68')
Марсель:  Жеффри Де Ланге,  Эмерсон,  Факундо Медина,  Леонардо Балерди,  Бенжамен Павар (Химад Абделли 62'),  Мэйсон Гринвуд (Билал Надир 80'),  Итан Нванери (Игор Пайшао 46'),  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Квинтен Тимбер,  Амин Гуири,  Тимоти Уэа
Жёлтые карточки:  Витор Феррейра 9',  Уоррен Заир-Эмери 59'  —  Эмерсон 82'

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе.  «Марсель» — на 4-й позиции (39).