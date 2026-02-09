ПСЖ одержал уверенную победу над «Марселем» (5:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.
В составе парижан дублем отметился Усман Дембеле, отличившись на 12-й и 37-й минутах встречи.
На 64-й минуте игрок «Марселя» Факундо Медина забил гол в свои ворота.
У ПСЖ также по голу отметились Хвича Кварацхелия на 66-й минуте и Ли Кан Ин на 74-й минуте.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не пропустил ни одного гола, отразив 2 удара по своим воротам.
Результат матча
ПСЖПариж5:0МарсельМарсель
1:0 Усман Дембеле 12' 2:0 Усман Дембеле 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 66' 4:0 Ли Кан Ин 74'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Лукас Эрнандес 75'), Сенни Меюлю (Педро Фернандес 75'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия 62'), Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 75'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 68')
Марсель: Жеффри Де Ланге, Эмерсон, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар (Химад Абделли 62'), Мэйсон Гринвуд (Билал Надир 80'), Итан Нванери (Игор Пайшао 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер, Амин Гуири, Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Витор Феррейра 9', Уоррен Заир-Эмери 59' — Эмерсон 82'
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе. «Марсель» — на 4-й позиции (39).