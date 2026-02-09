ПСЖ одержал уверенную победу над «Марселем» (5:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

В составе парижан дублем отметился Усман Дембеле, отличившись на 12-й и 37-й минутах встречи.

На 64-й минуте игрок «Марселя» Факундо Медина забил гол в свои ворота.

У ПСЖ также по голу отметились Хвича Кварацхелия на 66-й минуте и Ли Кан Ин на 74-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не пропустил ни одного гола, отразив 2 удара по своим воротам.

Результат матча ПСЖ Париж 5:0 Марсель Марсель 1:0 Усман Дембеле 12' 2:0 Усман Дембеле 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 66' 4:0 Ли Кан Ин 74' ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери ( Лукас Эрнандес 75' ), Сенни Меюлю ( Педро Фернандес 75' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ ( Хвича Кварацхелия 62' ), Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 75' ), Брэдли Баркола ( Ли Кан Ин 68' ) Марсель: Жеффри Де Ланге, Эмерсон, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар ( Химад Абделли 62' ), Мэйсон Гринвуд ( Билал Надир 80' ), Итан Нванери ( Игор Пайшао 46' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер, Амин Гуири, Тимоти Уэа Жёлтые карточки: Витор Феррейра 9', Уоррен Заир-Эмери 59' — Эмерсон 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 10 Удары мимо 2 57 Владение мячом 43 5 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 8 Фолы 16

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе. «Марсель» — на 4-й позиции (39).