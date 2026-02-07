8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» привычно борются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на 2 очка опережает идущий следом «Ланс». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» одолели «Страсбург» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Ньюкаслом» (1:1). А вот поединок с «Осером» завершился минимальным успехом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Хвича Кварацхелия — травмирован. Ашраф Хакими — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем ПСЖ традиционно eдачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» мотивированы отдалиться преследователей на более комфортное расстояние.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 9 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Олимпийцы» переиграли «Ренн» (3:0).

До того команда не смогла одолеть «Париж» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Брюгге» (0:3).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» нынче находятся в приличных кондициях. Команда не знает горечи поражений 2 матча подряд.

При этом «Марсель» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот лазарет команды уже фактически пуст.

«Олимпийцы» намерены побороться за чемпионский титул. Да и Мэйсон Гринвуд уже успел настрелять 13 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Олимпийцы» твердо намерены сократить отставание от лидера.

Прогноз Игоря Рабинера

О главном матче уик-энда в чемпионате Франции «ПСЖ» — «Марсель» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru порассуждал специальный корреспондент «СЭ» в Европе Игорь Рабинер.

У парижан довольно серьезные кадровые потери. На месяц-полтора выбыл Хвича, Руис тоже травмирован, Хакими пропускает после удаления предыдущем матче. Вообще не понял состав в Страсбуре, где и при таких проблемах, еще Дембеле с Дуэ вышли только на замену. Чудом выиграли, прямо сказать, в меньшинстве. Молодых ребят Луис Энрике вводит даже в такой ситуации, вот 19-летний Меюлю забил, 18-летний Мбайе центрфорварда играет. Это — очень круто! Но надо помнить, что до этого Сафонов отбил пенальти, что во многом эту победу и предопределило. Плотная борьба за первое место с «Лансом» («ПСЖ» впереди всего на два очка, и ничего подобного в Лиге 1 не было давно), плюс психология победителей, помогающая собранно проводить главные матчи, не оставляет у меня сомнений в домашней победе команды Луиса Энрике. «Марсель» же подавлен невыходом буквально в последнюю секунду последнего матча в плей-офф Лиги чемпионов, двумя 0:3 дома от «Ливерпуля» и в Брюгге, за которыми последовали 2:2 с ФК «Париж». Если взять все вкупе, не предполагаю больших проблем у главного клуба Франции — 2:0. Игорь Рабинер обозреватель «Спорт-Экспресса»

Статистика для ставок

«Красно-синие» не уступили в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще 2 голов за матч

ПСЖ в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Марсель» мотивирован подтянуться к дуэту лидеров, и явно не будет лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и у парижан в кадровом плане имеются весомые пробоины.

Ставка: «Марсель» не проиграет за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10