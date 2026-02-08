«Лё Классик» возвращается на «Парк де Пренс», в этот раз противостояние снова несёт турнирный вес, а не только историческое значение. Это уже третья встреча команд в сезоне, в сентябре «Марсель» выиграл на «Велодроме» 1:0, в январе «ПСЖ» взял Суперкубок после драматичных 2:2 и серии пенальти. Теперь на кону очки в чемпионате, парижане вторые, «Марсель» идёт четвёртым и отстаёт на девять баллов, но сохраняет шанс вмешаться в титульную гонку. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:25 Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Меюлю, Витинья, Дуэ, Барколя, Дембеле.

«Марсель»: Де Ланж, Эмерсон, Балерди, Павар, Медина, Веа, Хёйберг, Тимбер, Нванери, Гринвуд, Гуири.

22:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Вилли Делажо; ассистенты — Эрван Финжан, Валентин Эврар; четвертый судья — Бастьен Дешепи; VAR — Николя Ренвиль; ассистент VAR — Ромен Лиссорг.

«ПСЖ»

Париж подходит к дерби в статусе фаворита не только в таблице, но и с точки зрения игры команды. «ПСЖ» выиграл шесть матчей подряд в Лиге 1 после ноябрьского поражения в Монако, и именно эта серия позволила закрепиться на первом месте. При этом календарь был непростым, победы добывались не только за счёт доминирования, но и через контроль темпа, терпение и реализацию в концовках.

Домашний фактор традиционно на стороне «ПСЖ». В 18 последних домашних матчах против «Марселя» во всех турнирах парижане выиграли 16 раз, а в Лиге 1 четырёх последних сезонов подряд обыгрывали принципиального соперника на своём поле. В десяти из последних пятнадцати очных матчей чемпионата «ПСЖ» вообще не пропускал, что подчёркивает структурное преимущество в позиционной защите.

Кадрово у хозяев есть нюансы. Ашраф Хакими пропускает матч из-за дисквалификации, под вопросом физическое состояние Хвичи Кварацхелии и Фабиана Руиса. Зато в атаке Усман Дембеле пусть и забил всего пять раз в Лиге 1, но три его гола были победными, а Брадли Барколя особенно эффективен именно в Париже — восемь домашних голов, лучший показатель команды на «Парк де Пренс».

«Марсель»

Команда Роберто Де Дзерби приезжает в столицу с редким для себя шансом оформить «дубль» против ПСЖ в одном чемпионате. В последний раз это удавалось ещё в сезоне-2009/10, при Дидье Дешаме. Победа в сентябре уже стала важным маркером, а январский Суперкубок показал, что «Марсель» способен навязывать борьбу даже в равном сценарии, когда парижане вынуждены отыгрываться в самой концовке.

Однако форма на выезде остаётся слабым местом. В Лиге 1 «Марсель» выиграл лишь половину выездных матчей, а в последних пяти встречах во всех турнирах на чужом поле одержал только две победы. Для команды, отстающей на девять очков, это критично. Любая осечка фактически выводит её из чемпионской гонки.

Главный актив «Марселя» — атака. Мейсон Гринвуд проводит лучший сезон в карьере, 22 гола и восемь передач во всех турнирах, пять мячей на выезде в чемпионате и четыре победных гола. Вариативность впереди усиливают Игор Пайшау и выбор между Пьер-Эмериком Обамеянгом и Амином Гуири в центре атаки. В целом состав у Де Дзерби почти оптимален, под вопросом только Найеф Агерд, серьёзных кадровых потерь нет.