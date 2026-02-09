«Зенит» арендовал нападающего Джона Дурана у «Аль-Насра» за 2,7 миллиона евро, как сообщает Arriyadiyah.
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании игрока 9 февраля. Контракт с 22-летним колумбийским форвардом рассчитан до конца сезона 2025/26.
Дуран перешел в «Аль-Наср» в январе 2025 года. За это время он забил 12 голов в 18 матчах за саудовский клуб. С июля 2023 года Дуран играл на правах аренды за «Фенербахче», где провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.