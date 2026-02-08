Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением об игре своей команды в матче 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«В первом тайме, думаю, "Манчестер Сити" действовал с мячом увереннее нас. Мы стремились играть более прямолинейно, пытались создавать опасные моменты на их половине поля, поскольку понимали, что соперник попытается развивать атаки через наш правый фланг. А ещё я считаю, что в первом тайме мы не были так уж хороши. Во второй половине игры мы действовали намного лучше, порой владели инициативой, а ещё, разумеется, мы забили потрясающий гол со штрафного удара.

После этого оппонент стал чаще выходить в атаку, более активно идти в прессинг, а потом и вовсе сравнял счёт. Думаю, в промежутке между их первым голом и пенальти обе команды пытались, как мне кажется, забить победный гол, и именно пенальти решил исход встречи. Я это вижу таким образом», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После этого матча «мерсисайдцы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем поединке «Ливерпуль» сыграет против «Сандерленда» 11-го февраля.