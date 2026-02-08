«Монако» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, «Ницца» (23) — 13-я.

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, но был заменен на 65-й минуте.

Команды за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Ницца» и «Монако» сыграли вничью.

