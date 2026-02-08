В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Ницца» и «Монако» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.
Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, но был заменен на 65-й минуте.
Результат матча
НиццаНицца0:0МонакоМонако
Ницца: Максим Дюпе, Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Данте, Шарль Ванхаутте, Морган Сансон (Абдулай Джума Бах 84'), Том Луше (Kail Boudache 64'), Софьян Диоп (Исак Янссон 84'), Элье Ваи, Али Абди, Gabin Bernardeau (Тангай Н'Домбеле 64')
Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Джордан Тезе, Александр Головин (Каю Энрике 65'), Магнес Аклиуше, Аладжи Бамба (Мамаду Кулибали 75'), Денис Закария, Фоларин Балогун, Саймон Адингра (Вандерсон 76'), Ламин Камара, Крепин Дьятта (Мика Биерет 76')
Жёлтые карточки: Софьян Диоп 18', Элье Ваи 90' — Фоларин Балогун 13', Вандерсон 88'
«Монако» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, «Ницца» (23) — 13-я.