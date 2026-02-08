Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о решении судьи отменить гол «Манчестер Сити» в концовке матча 25-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

Гари Невилл
Гари Невилл globallookpress.com

Напомним, что на 90+10-й минуте арбитр отменил гол Райана Шерки с центра поля из-за фола Доминика Собослаи.

«Я просто не понимаю.  Он сфолил на нём.  Вот это и есть фол.  Это так несправедливо.  Я понимаю, что есть правила, но есть и привкус игры.  Ни один судья не должен отменять этот гол, но он будет отменён.

Вот уж действительно судья — зануда.  Просто оставь гол в покое.  Только что испортил один из величайших моментов сезона», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.  «Ливерпуль» — на 6-й позиции (39).