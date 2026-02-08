Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о решении судьи отменить гол «Манчестер Сити» в концовке матча 25-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

Гари Невилл globallookpress.com

Напомним, что на 90+10-й минуте арбитр отменил гол Райана Шерки с центра поля из-за фола Доминика Собослаи.

«Я просто не понимаю. Он сфолил на нём. Вот это и есть фол. Это так несправедливо. Я понимаю, что есть правила, но есть и привкус игры. Ни один судья не должен отменять этот гол, но он будет отменён.

Вот уж действительно судья — зануда. Просто оставь гол в покое. Только что испортил один из величайших моментов сезона», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 6-й позиции (39).