Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о травме полузащитника Скотта Мактоминея, полученной в матче против «Дженоа» (3:2).

Скотт Мактоминей globallookpress.com

«У Мактоминея эта проблема с начала года, вокруг сухожилия возникает воспаление, время от времени оно болит, и ему приходится играть медленнее. Он мог бы продолжать, но это игрок, которого я бы скорее предпочёл видеть в 100-процентной форме, чем глупо рисковать», — приводит слова Конте Football Italia.

В текущем сезоне шотландец принял участие в 34 матчах. В них Мактоминей забил 10 голов и сделал три ассиста.