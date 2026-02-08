В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» и «Лацио» померяются силами на стадионе «Альянц». Встреча команд состоится 8 февраля в 22:45 мск.

«Ювентус» занимает 4-е место с 45 очками. Туринцы выиграли два матча подряд, обыграв «Парму» и «Наполи». «Лацио» с 32 баллами занимает 8-ю позицию. Последним результатом команды стала победа над «Дженоа» со счетом 3:2.

Если «Лацио» победа ничего особого не даст, то для «Ювентуса» она необходима, чтобы остаться в топ-4. В прошлый раз туринцы проиграли «римлянам» 0:1. Смогут ли они взять реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Котировки букмекеров: 1.40 на победу «Ювентуса», 4.50 на ничью, 8.60 на победу «Лацио».

Прогноз ИИ: «Ювентус» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.