В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» и «Лацио» померяются силами на стадионе «Альянц». Встреча команд состоится 8 февраля в 22:45 мск.
«Ювентус» занимает 4-е место с 45 очками. Туринцы выиграли два матча подряд, обыграв «Парму» и «Наполи». «Лацио» с 32 баллами занимает 8-ю позицию. Последним результатом команды стала победа над «Дженоа» со счетом 3:2.
Если «Лацио» победа ничего особого не даст, то для «Ювентуса» она необходима, чтобы остаться в топ-4. В прошлый раз туринцы проиграли «римлянам» 0:1. Смогут ли они взять реванш?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Котировки букмекеров: 1.40 на победу «Ювентуса», 4.50 на ничью, 8.60 на победу «Лацио».
- Прогноз ИИ: «Ювентус» победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.
