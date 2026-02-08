В матче 25-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на выезде переиграл «Брайтон» со счетом 1:0.
Судубу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Исмаила Сарр на 61-й минуте.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув0:1Кристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 61'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Максим Де Кёйпер (Диего Гомес 71'), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба (Дэнни Уэлбек 71'), Паскаль Грос, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Джек Хиншелвуд 82'), Хараламбос Костулас (Matt O'Riley 82'), Harry Howell (Янкуба Минте 71')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Адам Уортон, Уилл Хьюз (Даити Камада 77'), Хефферсон Лерма, Йёрген Странн Ларсен, Ереми Пино (Эванн Гессан 56'), Исмаила Сарр (Бреннан Джонсон 88')
Жёлтые карточки: Диего Гомес 85' — Уилл Хьюз 17', Даниэль Муньос 80', Йёрген Странн Ларсен 85'
«Кристал Пэлас» набрал 32 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Брайтон» с 31 баллом идет 14-м.