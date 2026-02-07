«Чайки» будут лучше «орлов»

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.04

7 февраля в 25-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Брайтон» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — 17:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: сейчас «Брайтон» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 31 баллами.

Последние матчи: в последнем матче «чайки» смогли заработать ничью в матче против «Эвертона». Команды по итогам 90 минут забили по разу и завершили встречу со счетом 1:1.

Ранее «Брайтон» проиграл с минимальным счетом «Фулхэму» (1:2) и поделил очки с «Борнмутом» (1:1). Отметим, что команда идет на серии из трех встреч без побед.

Не сыграют: травмированы —Матс Виффер, Солли Марч, Стефанос Цимас и Адам Уэбстер.

Состояние команды: «Брайтон» под руководством Фабиана Хюрцелера проводит крепкий сезон, закрепившись в середине турнирной таблицы. Отметим, что у клуба одно поражение в семи последних матчах, при этом в каждом из этих встреч команда смогла забить.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: после 24 туров «Кристал Пэлас» идет 15-м в таблице АПЛ с 29 очками.

Последние матчи: в последнем поединке «орлы» поделили очки в поединке против «Ноттингэм Форест» (1:1).

Ранее клуб клуб проиграл лондонскому «Челси» со счетом 1:3, потерпел поражение от «Сандерленда» (1:2) и уступил «Мэкклссфилду» в Кубке Англии (1:2).

Не сыграют: травмированы — Эдди Нкетиа, Дайти Камада и Кейлеб Кпора.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» разочаровывает. Клуб в 12-ти последних матчах не знает побед: три ничьи и восемь поражений. При этом команда пропускает в десяти из последних 11 встречах. Неужели «орлы» станут кандидатами на вылет из АПЛ?

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» не знает побед в 12-ти матчах к ряду

«Брайтон» идет на серии из трех встреч подряд

«Брайтон» забивает в восьми поединках к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Брайтона» дают 2,04, а на «Кристал Пэлас» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: сыграем на победе «Брайтона» в матче. Команда готова продлить серию без побед соперника.

2.04 Победа «Брайтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Брайтона» в матче за 2.04.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забито не меньше 3 мячей. Команды забивают по 1,8 мяча в среднем в последних пяти матчах.

2.28 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.28.