«Эвертон» обыграл в гостях «Фулхэм» в матче 25-го тура АПЛ — 2:1.

Хозяева вышли вперед после автогола Виталия Миколенко на 18-й минуте. «Эвертон» сравнял счет после точного удара Кирнана Дьюсбери-Холла на 76-й минуте, а автогол Бернда Лено на 83-й минуте помог «ирискам» одержать волевую победу.

Результат матча Фулхэм Лондон 1:2 Эвертон Ливерпуль 0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 76' Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань ( Кенни Тете 83' ), Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Гарри Уилсон, Эмиль Смит-Роу ( Оскар Бобб 83' ), Самуэль Чуквезе ( Родриго Мунис 75' ), Алекс Айуоби, Рауль Хименес ( Кевин 75' ) Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко ( Джеррэд Брэнтуэйт 85' ), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл ( Тим Айрогбунам 90' ), Харрисон Армстронг ( Тирик Джордж 69' ), Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Тьерно Барри ( Бету 69' ), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Жёлтые карточки: Хорхе Куэнка 67' — Идрисса Гана Гейе 18', Джеймс Гарнер 56', Виталий Миколенко 65', Jake O'Brien 89'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 8 Удары мимо 10 55 Владение мячом 46 6 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 11 Фолы 12

«Эвертон» поднялся на 7-е место в АПЛ, набрав 37 баллов. «Фулхэм» с 34 баллами по-прежнему на 10-й строчке в турнирной таблице