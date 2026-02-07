«Эвертон» обыграл в гостях «Фулхэм» в матче 25-го тура АПЛ — 2:1.

ФК «Эвертон»
ФК «Эвертон» globallookpress.com

Хозяева вышли вперед после автогола Виталия Миколенко на 18-й минуте.  «Эвертон» сравнял счет после точного удара Кирнана Дьюсбери-Холла на 76-й минуте, а автогол Бернда Лено на 83-й минуте помог «ирискам» одержать волевую победу.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм1:2ЭвертонЭвертонЛиверпуль
0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 76'
Фулхэм:  Бернд Лено,  Тимоти Кастань (Кенни Тете 83'),  Йоаким Андерсен,  Хорхе Куэнка,  Райан Сесеньон,  Сандер Берге,  Гарри Уилсон,  Эмиль Смит-Роу (Оскар Бобб 83'),  Самуэль Чуквезе (Родриго Мунис 75'),  Алекс Айуоби,  Рауль Хименес (Кевин 75')
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко (Джеррэд Брэнтуэйт 85'),  Майкл Кин,  Джеймс Тарковски,  Кирман Дьюсбери-Холл (Тим Айрогбунам 90'),  Харрисон Армстронг (Тирик Джордж 69'),  Идрисса Гана Гейе,  Джеймс Гарнер,  Тьерно Барри (Бету 69'),  Илиман Ндиайе,  Jake O'Brien
Жёлтые карточки:  Хорхе Куэнка 67'  —  Идрисса Гана Гейе 18',  Джеймс Гарнер 56',  Виталий Миколенко 65',  Jake O'Brien 89'

«Эвертон» поднялся на 7-е место в АПЛ, набрав 37 баллов.  «Фулхэм» с 34 баллами по-прежнему на 10-й строчке в турнирной таблице