«Эвертон» обыграл в гостях «Фулхэм» в матче 25-го тура АПЛ — 2:1.
Хозяева вышли вперед после автогола Виталия Миколенко на 18-й минуте. «Эвертон» сравнял счет после точного удара Кирнана Дьюсбери-Холла на 76-й минуте, а автогол Бернда Лено на 83-й минуте помог «ирискам» одержать волевую победу.
Результат матча
ФулхэмЛондон1:2ЭвертонЛиверпуль
0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 76'
Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань (Кенни Тете 83'), Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Гарри Уилсон, Эмиль Смит-Роу (Оскар Бобб 83'), Самуэль Чуквезе (Родриго Мунис 75'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Кевин 75')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко (Джеррэд Брэнтуэйт 85'), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл (Тим Айрогбунам 90'), Харрисон Армстронг (Тирик Джордж 69'), Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Тьерно Барри (Бету 69'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Хорхе Куэнка 67' — Идрисса Гана Гейе 18', Джеймс Гарнер 56', Виталий Миколенко 65', Jake O'Brien 89'
«Эвертон» поднялся на 7-е место в АПЛ, набрав 37 баллов. «Фулхэм» с 34 баллами по-прежнему на 10-й строчке в турнирной таблице