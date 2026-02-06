7 февраля в 25-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Фулхэм» и «Эвертон». Начало встречи — 18:00 мск.
«Фулхэм»
Турнирное положение: сейчас «Фулхэм» занимает девятое место в таблице АПЛ с 34 очками.
Последние матчи: в последнем матче клуб из Лондона проиграл «Манчестер Юнайтед» в близком матче со счетом 2:3. Поединок прошел в гостях на «Олд Трафорд».
Ранее команда смогла заработать три очка в матче против «Брайтона», выиграв матч со счетом 2:1, и вновь проиграла. На этот раз с минимальным счетом «Лидсу» (0:1).
Не сыграют: травмированы —Оскар Бобб, Саша Лукич и Родриго Мунис.
Состояние команды: в последних пяти матчах команда смогла трижды забрать победу и два матча проиграла. При этом «Фулхэм» забил девять мячей, а пропустил семь в свои ворота. Отметим, что эти два поражения стали первыми в серии из шести встреч без поражений.
«Эвертон»
Турнирное положение: после 24 туров «Эвертон» идет 10-м в таблице АПЛ с 34 очками.
Последние матчи: в последнем поединке клуб победил очки с «Брайтоном», завершив поединок со счетом 1:1. В составе «ирисок» забитым мячом отметился Бету на 90+7-й минуте, который смог спасти команду от поражения.
Ранее команда под руководством Дэвида Мойеса сыграла вничью против «Лидса» (1:1) и заработала три очка в поединке против «Астон Виллы», завершив встречу со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Кирнан Дьюзбери-Холл, Карлос Алькарас и Джек Грилиш.
Состояние команды: клуб из Ливерпуля идет на серии из пяти встреч без поражений. Однако в этой серии у команды всего одна победа и четыре матча вничью. Безусловно, очки есть очки, но «Эвертон» с трудом зарабатывает ничьи. У команды есть характер, но будет ли стабильность?
Статистика для ставок
- «Эвертон» не проигрывает в пяти матчах к ряду
- «Фулхэм» пропускает в пяти последних встречах
- «Эвертон» свел вничью четыре из последних пяти встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Фулхэма» дают 2,14, а на «Эвертон» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 2,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидания забитых мячей от каждой из команд. Оба клуба забивают в среднем 1,5 гола за встречу.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.94.
Прогноз: По составу и качеству игры для нас «Фулхэм» сильнее оппонента. Можно сыграть на победе хозяев.
Ставка: Победа «Фулхэма» в матче за 2.14.