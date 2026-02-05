Перед ответным матчем на «Этихаде» интрига в противостоянии и так была не самой огненной, а уже в первом тайме «Сити» её окончательно потушил. «Ньюкасл» приезжал с 0:2 после первого матча и с необходимостью идти ва-банк, однако уже к перерыву получил 5:0 по сумме игр. Теперь остаётся только понять, в каком настроении «Сити» доедет до «Уэмбли», где его уже ждёт «Арсенал».

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:0 Омар Мармуш 7' 2:0 Омар Мармуш 29' 3:0 Тейьяни Рейндерс 32' 3:1 Энтони Эланга 62' Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Абдукодир Хусанов, Натан Аке ( Max Alleyne 45' ), Райан Айт Нури, Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес ( Рико Льюис 83' ), Энтойн Семеньо ( Родриго Эрнандес 71' ), Филип Фоден ( Райан Шерки 72' ), Омар Мармуш, Матеус Нунес, Nico O'Reilly ( Эрлинг Холанд 71' ) Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Уильям Осула 76' ), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джозеф Уиллок ( Энтони Эланга 45' ), Льюис Холл ( Джейкоб Мёрфи 45' ), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Ник Вольтемаде ( Йоан Висса 45' ), Энтони Гордон ( Харви Льюис Барнс 44' ) Жёлтые карточки: Матеус Нунес 27' (Манчестер Сити), Николас Гонсалес 78' (Манчестер Сити), Родриго Эрнандес 90+1' (Манчестер Сити)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 4 Удары мимо 4 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 13 Фолы 14

План Эдди Хау был прост, но почти невыполним в контексте соперника. Гостям нужно было навязать свой футбол с первых минут и быстро забить. Но вместо этого «Сити» сам открыл счёт уже на седьмой минуте, причём довольно курьёзно. Рейндерс нашёл Мармуша слева, тот пробросил в сторону ворот, Дэн Бёрн бросился в подкат и сыграл в мяч, но рикошет оказался идеальным для хозяев — мяч отскочил обратно в египтянина и по дуге перелетел Аарона Рамздейла.

Первый гол Мармуша globallookpress.com

После такого «Ньюкасл» был вынужден ещё сильнее раскрываться, теперь забивать нужно было уже три мяча только для того, чтобы сравнять счёт. При этом первые признаки того, что гости готовы зацепиться, всё-таки появились. Энтони Гордон дважды обострял, сначала через передачу на Джо Уиллока, затем сам вываливался на удар — и оба раза Джеймс Траффорд хладнокровно играл на выходе, как будто деморализуя соперников.

Пока «Ньюкасл» ещё мечтал о сенсационном камбеке, его собственная оборона дала брешь. Рейндерс снова продвинул атаку по центру, Семеньо прострелил вдоль ворот, Триппьер чуть не срезал мяч в сетку, а Мармуш просто оказался там, где надо. 2:0, в то, что гости забьют четыре, не верилось совсем. Особенно, учитывая реализацию.

Второй гол Мармуша globallookpress.com

А ещё через несколько минут «Сити» забил третий. Семеньо развернулся уже внутри штрафной, Бёрн снова неудачно задел мяч, и тот выкатился идеально под удар Рейндерсу, который спокойно уложил в ближний угол. К этому моменту полуфинал уже был окончен, хотя времени оставалось много.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

«Сити» снова дал повод для вопросов

То, что счёт был закрыт, не отменило того, что матч после перерыва получился для хозяев хуже, чем хотелось бы Гвардиоле. «Ньюкасл» сделал тройную замену и создал несколько моментов, которые, как минимум, могли подпортить репутацию «Сити» на фоне уже обсуждаемых слабых вторых таймов. Были ошибки при выходе из обороны, были эпизоды, где гости проскакивали в свободные зоны, а Йоан Висса и Энтони Эланга просто обязаны были забивать.

Эланга — как раз тот, кому этой зимой «Ньюкаслу» очень важно доверять, именно выход шведа совпал с первым по-настоящему ярким моментом гостей. Эланга сместился с правого края, проскочил сразу несколько соперников и изящно отправил мяч от штанги в сетку. Для «Ньюкасла» этот гол вообще ничего не менял. Но на фоне травмы Гордона, который ушёл в первом тайме, Хау важно понимать, что фланги не заржавеют без англичанина. Дальше гости даже забили второй, но гол Харви Барнса отменили из-за офсайда, и на этом реальная угроза для результата закончилась.

Энтони Эланга globallookpress.com

Гвардиола, видя, что матч превращается в неприятную проверку концентрации, выпустил тяжёлую артиллерию, в том числе Эрлинга Холанна, плюс Шерки и Родри для большего контроля. Холанн даже успел попасть в штангу, но, по сути, это уже не имело никакого значения. «Сити» мог позволить себе роскошь не гнаться за ещё одним голом, потому что главное было сделано ещё в Ньюкасле.

Гвардиола снова в финале

«Манчестер Сити» прошёл в финал предельно уверенно по счёту и даже не стал паниковать во втором тайме, как это часто бывает в последнее время. Мармуш оказался идеальным исполнителем для такого сценария, а Рейндерс, как всегда, двигал игру вперёд, во многом обеспечив результат первого тайма.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

У «Ньюкасла» после такой игры, наверное, смешанные ощущения. С одной стороны, они снова не прошли проверку «Этихадом», именно на этом стадионе у «сорок» ну вот никак не идёт. С другой, второй тайм дал им редкий повод уцепиться за хоть какую-то надежду — классный гол Эланги, отменённый мяч Барнса, несколько неиспользованных моментов. Проблема в том, что ко второму тайму полуфинал «Ньюкасл» уже проиграл, а все вопросы снова нужно задавать себе самим, и о 0:2 в домашней игре, и о безнадёжном первом тайме в Манчестере.

А теперь впереди современная английская классика — в финале Кубка лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Гвардиола против Артеты, учитель против ученика, и матч, в котором на бровке будет происходить не меньше интересного, чем на поле.