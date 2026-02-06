В Белеке (Турция) завершился контрольный матч между «Оренбургом» и «Бунёдкором» из Узбекистана. Российская команда одержала уверенную победу со счётом 5:1.

Хорди Томпсон globallookpress.com

Игра была разделена на три тайма. Уже на седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон открыл счёт. Через 25 минут он удвоил преимущество своей команды, забив второй гол. На 47-й минуте защитник «Оренбурга» Станислав Поройков получил красную карточку.

На 53-й минуте форвард «Бунёдкора» Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти, но это не изменило ход игры. На 69-й минуте полузащитник «Бунёдкора» Дмитрий Плетнёв сократил разрыв в счете, забив гол. Однако на 97-й минуте форвард «Оренбурга» Алешандре Жезус снова вывел свою команду вперёд, забив четвёртый гол. Финальную точку в матче поставил полузащитник «Оренбурга» Тигран Аванесян, забив пятый гол на 113-й минуте, что позволило российской команде одержать уверенную победу.