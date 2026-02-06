В Белеке (Турция) завершился контрольный матч между «Оренбургом» и «Бунёдкором» из Узбекистана. Российская команда одержала уверенную победу со счётом 5:1.
Игра была разделена на три тайма. Уже на седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон открыл счёт. Через 25 минут он удвоил преимущество своей команды, забив второй гол. На 47-й минуте защитник «Оренбурга» Станислав Поройков получил красную карточку.
На 53-й минуте форвард «Бунёдкора» Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти, но это не изменило ход игры. На 69-й минуте полузащитник «Бунёдкора» Дмитрий Плетнёв сократил разрыв в счете, забив гол. Однако на 97-й минуте форвард «Оренбурга» Алешандре Жезус снова вывел свою команду вперёд, забив четвёртый гол. Финальную точку в матче поставил полузащитник «Оренбурга» Тигран Аванесян, забив пятый гол на 113-й минуте, что позволило российской команде одержать уверенную победу.