Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«ЦСКА до этого брал больше молодых игроков, многих практически бесплатно, надеясь, что они заиграют. В этом трансферное окно всё в точку.

Баринов уже как влитой в команде, он очень сильно поможет. Уже забивает Лусиано, это отличное приобретение. Уже забивает россиянин Максим Воронов. Трансферная политика ЦСКА в зимнее трансферное окно просто великолепная, на пять с плюсом», — сказал Мор «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что защитник бразильского «Гремио» может продолжить карьеру в ЦСКА.