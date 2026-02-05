В четверг вечером на «Ла Картухе» в Севилье «Реал Бетис» и «Атлетико Мадрид разыграют» путёвку в полуфинал Кубка Испании. Для обеих команд это один из ключевых матчей сезона, формат навылет не оставляет права на ошибку, а «Копа дель Рей» — возможно, самый реальный шанс на трофей в этом году. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

02' Эз Абде чуть не убежал к воротам «Атлетико» после ошибки защитника, Ганцко успел в отбор.

01' «Атлетико» начал с центра, поехали!

23:00 В Севилье сегодня прекрасная погода для футбола, около 15 градусов – всё готово к битве за полуфинал!

22:50 Стартовые составы команд:

«Реал Бетис»: Адриан, Руибаль, Бартра, Льоренте, Гомес, Деосса, Рока, Антони, Форнальс, Эз Адбе, Авила.

«Атлетико Мадрид»: Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Баэна, Коке, Барриос, Симеоне, Гризманн, Лукман.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сесар Сото Градо, ассистенты — Карлос Альварес и Рубен Бесерриль, четвёртый арбитр — Алехандро Алеман, VAR — Хуан Луис Пулидо, AVAR — Адриан Кордеро, инспектор матча — Хуан Хосе Гальо.

«Реал Бетис»

«Бетис» подходит к четвертьфиналу в неплохом настроении. Команда Мануэля Пеллегрини одержала две победы подряд и постепенно набирает ход, что особенно важно на фоне плотного календаря. В чемпионате «зелёно-белые» идут пятыми и сохраняют устойчивые позиции в борьбе за еврокубки.

Путь Бетиса в Кубке Испании получился уверенным и не особо сенсационным. Команда начала турнир с разгромов соперников из низших дивизионов, а в 1/8 финала справилась с «Эльче», выиграв 2:1. По ходу розыгрыша «Бетис» действовал прагматично, но при этом стабильно создавал моменты у чужих ворот.

При этом кадровая ситуация остаётся непростой. Потери в средней линии и атаке ограничивают вариативность, а долгое отсутствие Искo лишает команду ключевого креативного элемента между линиями.

«Атлетико Мадрид»

Для Атлетико Кубок Испании в этом сезоне приобретает особую значимость. Команда Диего Симеоне отстала от лидеров в Ла Лиге и уже не выглядит претендентом на чемпионство, поэтому «Копа» — наиболее реалистичный путь к трофею.

Мадридцы дошли до четвертьфинала без ярких разгромов, но с привычной для себя надёжностью. Победы над «Атлетико Балеарес» и «Депортиво» были минимальными по счёту, однако контроль игры и дисциплина позволили избежать лишнего риска.

В то же время форма «матрасников» вызывает вопросы. За последние недели «Атлетико» выиграл лишь дважды в пяти матчах, а атака не всегда выглядит убедительно. Возможное отсутствие Гризманна и Сёрлота снижает остроту впереди, поэтому ключевым может стать баланс между осторожностью и необходимостью играть на победу уже в основное время.