Одолеет ли «Бетис» «Атлетико» в Кубке Испании?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 1.85

5 февраля в четвертьфинале Кубка Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Атлетико». Начало встречи — 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» уже прошел четыре стадии Кубка Испании, обыграв «Пальма-дель-Рио» (7:1), «Торрент» (4:1), «Мурсию» (2:0) и «Эльче» (2:1).

Команда после 22-х туров Ла Лиги занимает пятое место в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального чемпионата андалузский клуб на своей арене обыграл «Валенсию» (2:1).

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги Европы коллектив также одержал победу, когда снова-таки в домашних стенах был сильнее «Фейеноорда» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Амрабат, Бельерин, Кучо, Ло Чельсо, Рикельме, Иско и Фирпо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл четырежды при двух ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в полуфинал, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Родриго Рикельме, который травмирован — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с пятью голами.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико», в отличие от соперника, прошел только две стадии Кубка Испании текущего сезона, переиграв «Балеарес» (3:2) и «Депортиво» (1:0).

Команда после 22-х туров Ла Лиги занимает третье место в зоне Лиги чемпионов (топ-6) с отрывом в три очка от четвертого «Вильярреала» и в семь — от нынешнего соперника, который идет пятым.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства коллектив на выезде потерял очки, сыграв вничью с «Леванте» (0:0).

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов мадридцы на своем поле потерпели сенсационное поражение от «Будё-Глимта» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Гризманн, по решению тренера — Лукман, болеет — Симеоне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле против столь непростого соперника, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над оппонентом.

Антуан Гризманн, который травмирован — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Бетис» выиграл

в трех последних матчах «Бетиса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.55, победа «Бетиса» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Бетиса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10