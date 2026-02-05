«Ланс» одержал победу над «Труа» (4:2) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

У гостей дублем отметился Абдалла Сима, отличившись на 50-й и 58-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Флорьян Сотока на 41-й минуте и Андрия Булатович на 52-й минуте.

В составе «Труа» голами отметились Мартен Аделин на 45+4-й минуте и Рено Рипар на 63-й минуте.

Результат матча

Труа Труа 2:4 Ланс Ланс

0:1 Флорьян Сотока 41' 1:1 Мартен Аделин 45+4' 1:2 Абдалла Сима 50' 1:3 Андрия Булатович 52' 1:4 Абдалла Сима 58' 2:4 Рено Рипар 63'

Труа: Хиллель Конате, Адриан Монфрей, Уго Гамбор, Ксавье Шавалерен, Мухамед Диоп ( Антуан Милле 73' ), Мартен Аделин ( Мунем Эль-Идрисси 73' ), Мерван Ифнауи ( Elijah Olaniyi Odede 8' ), Рено Рипар, Yvann Titi, Noah Donkor ( Anis Ouzenadji 67' ), Mathys Detourbet

Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Киллиан Антонио, Амаду Айдара ( Мамаду Сангаре 46' ), Андрия Булатович, Райан Фофана ( Артур Масуаку 81' ), Абдалла Сима ( Уэсли Саид 62' ), Флорьян Сотока ( Аллан Сент-Максимен 62' ), Сауд Абдул Хамид ( Рубен Агилар 69' ), Ismaelo Ganiou

Жёлтые карточки: Уго Гамбор 17', Мухамед Диоп 25', Адриан Монфрей 70', Рено Рипар 71' — Уэсли Саид 66', Аллан Сент-Максимен 79', Робин Риссер 86'