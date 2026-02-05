«Ланс» одержал победу над «Труа» (4:2) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Флорьян Сотока — игрок «Ланса»
У гостей дублем отметился Абдалла Сима, отличившись на 50-й и 58-й минутах встречи.  Еще по голу записали на свой счет Флорьян Сотока на 41-й минуте и Андрия Булатович на 52-й минуте.

В составе «Труа» голами отметились Мартен Аделин на 45+4-й минуте и Рено Рипар на 63-й минуте.

Результат матча

ТруаТруаТруа2:4ЛансЛансЛанс
0:1 Флорьян Сотока 41' 1:1 Мартен Аделин 45+4' 1:2 Абдалла Сима 50' 1:3 Андрия Булатович 52' 1:4 Абдалла Сима 58' 2:4 Рено Рипар 63'
Труа:  Хиллель Конате,  Адриан Монфрей,  Уго Гамбор,  Ксавье Шавалерен,  Мухамед Диоп (Антуан Милле 73'),  Мартен Аделин (Мунем Эль-Идрисси 73'),  Мерван Ифнауи (Elijah Olaniyi Odede 8'),  Рено Рипар,  Yvann Titi,  Noah Donkor (Anis Ouzenadji 67'),  Mathys Detourbet
Ланс:  Робин Риссер,  Матьё Юдоль,  Маланг Сарр,  Киллиан Антонио,  Амаду Айдара (Мамаду Сангаре 46'),  Андрия Булатович,  Райан Фофана (Артур Масуаку 81'),  Абдалла Сима (Уэсли Саид 62'),  Флорьян Сотока (Аллан Сент-Максимен 62'),  Сауд Абдул Хамид (Рубен Агилар 69'),  Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки:  Уго Гамбор 17',  Мухамед Диоп 25',  Адриан Монфрей 70',  Рено Рипар 71'  —  Уэсли Саид 66',  Аллан Сент-Максимен 79',  Робин Риссер 86'

По итогам встречи «Ланс» прошел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Труа» завершил свой путь на турнире.