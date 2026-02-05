«Ланс» одержал победу над «Труа» (4:2) в матче 1/8 финала Кубка Франции.
У гостей дублем отметился Абдалла Сима, отличившись на 50-й и 58-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Флорьян Сотока на 41-й минуте и Андрия Булатович на 52-й минуте.
В составе «Труа» голами отметились Мартен Аделин на 45+4-й минуте и Рено Рипар на 63-й минуте.
Результат матча
ТруаТруа2:4ЛансЛанс
0:1 Флорьян Сотока 41' 1:1 Мартен Аделин 45+4' 1:2 Абдалла Сима 50' 1:3 Андрия Булатович 52' 1:4 Абдалла Сима 58' 2:4 Рено Рипар 63'
Труа: Хиллель Конате, Адриан Монфрей, Уго Гамбор, Ксавье Шавалерен, Мухамед Диоп (Антуан Милле 73'), Мартен Аделин (Мунем Эль-Идрисси 73'), Мерван Ифнауи (Elijah Olaniyi Odede 8'), Рено Рипар, Yvann Titi, Noah Donkor (Anis Ouzenadji 67'), Mathys Detourbet
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Киллиан Антонио, Амаду Айдара (Мамаду Сангаре 46'), Андрия Булатович, Райан Фофана (Артур Масуаку 81'), Абдалла Сима (Уэсли Саид 62'), Флорьян Сотока (Аллан Сент-Максимен 62'), Сауд Абдул Хамид (Рубен Агилар 69'), Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Уго Гамбор 17', Мухамед Диоп 25', Адриан Монфрей 70', Рено Рипар 71' — Уэсли Саид 66', Аллан Сент-Максимен 79', Робин Риссер 86'
По итогам встречи «Ланс» прошел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Труа» завершил свой путь на турнире.