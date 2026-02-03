4 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Труа» и «Ланс». Начало игры — в 23:00 мск.

«Труа»

Турнирное положение: «Синие» бьются за выход в элиту.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 2.

При этом «Труа» на 3 очка опережает от ближайшего преследователя.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Синие» были биты «Ле Маном» (0:2).

До того команда уступила «Генгаму» (0:1).  А вот поединок с «Реймсом» завершился натужным успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Труа» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» нынче находятся на некотором спаде.  Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Труа» традиционно неудачно противостоит «Лансу».  В пяти последних очных поединках команда добыла одну ничью при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером.  «Синие» намерены отыскать свои шансы в контригре.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за чемпионский титул.  Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» всего на 2 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Кроваво-золотые» одолели «Гавр» (1:0).

До того команда была бита «Марселем» (1:3).  А вот чуть ранее она была сумела переиграть хиленький «Осер» (1:0).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» в последних поединках выглядели довольно выгодно.  Команда способна пободаться за Кубок страны.

При этом «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и вообще, команда способна преуспеть в борьбе на нескольких фронтах.

Команда не проигрывает «Труа» уже 6 с половиной лет.  В нынешней же диспозиции «кроваво-золотые» не должны испытать ощутимых сложностей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно.  «Кроваво-золотые» априори явно сильнее лидера второго по рангу дивизиона.

Статистика для ставок

  • «Кроваво-золотые» в среднем пропускают реже гола за матч
  • «Труа» уступил 4 раза кряду
  • «Синие» уже 6 с половиной лет не обыгрывают «Ланс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Труа» нынче преуспевает в плане результатов, да и оппонент имеет весьма надежные тылы.

Номинальные гости выглядят заметно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активно атаковать.

Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65