Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия отметил, как изменилась атмосфера в коллективе после прихода нового главного тренера Хуана Карседо.

Карседо был назначен в начале января вместо Деяна Станковича.

«В целом футбол — это эмоции, позитивная энергия.  С приходом тренерского штаба появилось что‑то новое, конечно.  Новые эмоции, новая энергия.  Надеюсь, что это принесет нам удачи и позволит побеждать», — сказал Гарсия «Матч ТВ».

«Спартак» после 18 туров идет шестым в таблице чемпионата России-2025/26.