Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия отметил, как изменилась атмосфера в коллективе после прихода нового главного тренера Хуана Карседо.
Карседо был назначен в начале января вместо Деяна Станковича.
«В целом футбол — это эмоции, позитивная энергия. С приходом тренерского штаба появилось что‑то новое, конечно. Новые эмоции, новая энергия. Надеюсь, что это принесет нам удачи и позволит побеждать», — сказал Гарсия «Матч ТВ».
«Спартак» после 18 туров идет шестым в таблице чемпионата России-2025/26.