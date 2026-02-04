В матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» на своем поле победил «Санкт-Паули» с результатом 2:0.
Победу леверкузенской команде принесли точные удары Мартина Террье на 31-й минуте, Патрика Шика на 63-й минуте и Йонаса Хофманна на 92-й минуте.
Результат матча
БайерЛеверкузен2:0Санкт-ПаулиГамбург
1:0 Мартен Терье 31' 2:0 Патрик Шик 63'
Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос (Артур 57'), Алейш Гарсия, Мартен Терье (Йонас Хофман 65'), Лукас Васкес (Эсекиэль Фернандес 57'), Малик Тилльман, Патрик Шик
Санкт-Паули: Бен Фоль, Луис Оппи (Манолис Салиакас 46'), Аркадиуш Пырка, Карол Метс, Матиас Перейра Лаж (Рики-Джейд Джонс 46'), Данель Синани, Джоэл Чима Фудзит (Джексон Ирвайн 68'), Матиас Расмуссен, Джеймс Сэндс, Мартин Каарс, Tomoya Ando
Жёлтые карточки: Алейш Гарсия 44' — Джоэл Чима Фудзит 19', Tomoya Ando 50'
Победа позволила «Байеру» пробиться в полуфинал Кубка Германии. Его соперник по 1/2 финала станет известен позже.