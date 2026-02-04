Победа позволила «Байеру» пробиться в полуфинал Кубка Германии. Его соперник по 1/2 финала станет известен позже.

Победу леверкузенской команде принесли точные удары Мартина Террье на 31-й минуте, Патрика Шика на 63-й минуте и Йонаса Хофманна на 92-й минуте.

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» на своем поле победил «Санкт-Паули» с результатом 2:0.

