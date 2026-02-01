3 февраля в четвертьфинале Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» Л и «Санкт-Паули». Начало встречи — 22:45 мск.

«Байер»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «Байер» Л занимает 6-е место с 35 очками.

Последние матчи: в 1/8 финала Кубка Германии в гостях была обыграна дортмундская «Боруссия» со счетом 1:0. Автором единственного гола на 34-й минуте стал главный талант клуба Ибраим Маза. В целом, игра проходила под диктовку соперника, но «Байер» Л реализовал чуть ли не единственный свой момент.

В последнем туре Бундеслиги в гостях был обыгран «Айнтрахт» (3:1), а до этого в ЛЧ дома разгромлен «Вильярреал» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Бен Сегир (п), Флеккен (в), Телла (п).

Состояние команды: в последнее время дружина Каспера Хьюлманна набрала отличный ход и подходит к этой встрече серией из трех побед кряду во всех турнирах. В отличной форме после зимней паузы лидеры Гримальдо, Тилльман и Террье, поэтому стоит ожидать подобного успеха и в дальнейшем.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: после 20 матчей «Санкт-Паули» располагается на 17-м месте в зоне вылета таблицы Бундеслиги.

Последние матчи: в 1/8 финала Кубка Германии «Санкт-Паули» в гостях переиграл «Боруссию» М со счетом 2:1. Игра проходила с преимуществом «жеребцов», но коллектив из Гамбурга продемонстрировал отличную реализацию, забив по голу в каждом из таймов.

В чемпионате Германии были ничьи с «Гамбургом» (0:0), «РБ Лейпцигом» (1:1) и поражение в гостях от «Аугсбурга» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Хунтонджи (з), Меткальфе (п), Немет (п).

Состояние команды: подопечные Андреа Блессина пока не лучшим образом действуют в чемпионате Германии и идут в зоне вылета, но ожидать чего-то иного от команды со скромным состав и ограниченным бюджетом, которая только всегда боролась за выживание в Бундеслиге не стоило.

Статистика для ставок

В первом круге «Санкт-Паули» уступил лома со счетом 1:2

В прошлом сезоне матч в Гамбурге завершился вничью (1:1)

Игра в Леверкузене закончилась победой хозяев (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» Л дают 1,53, а на «Санкт-Паули» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,18, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,68.

Прогноз: у «Байера» более глубокий состав, нет серьезных потерь в составе, команда привыкла играть на несколько фронтов и к тому сейчас в отличной форме. Другая ситуация у гостей, которым в первую очередь надо выправлять ситуацию в чемпионате.

Основная ставка: победа «Байера» с форой -1 за 1,86.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на хозяев больше 2 за 2,1.