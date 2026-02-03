Кубок Германии остаётся для «Байера» самым коротким и реалистичным путём к трофею в этом сезоне. Команда Каспера Юльманна набрала ход в январе, стабилизировала игру в защите и на своём поле подходит к стадии плей-офф в статусе явного фаворита. Для «Санкт-Паули» же этот выезд — скорее попытка зацепиться за чудо и на время отвлечься от турнирных забот в чемпионате. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17' Сэндс выбил мяч с ленточки! Шик обыграл вратаря и усадил на газон Андо, но капитан спас «Санкт-Паули»!

16' Игроки «Байера» нарушили правила в атаке при подаче углового.

15' Васкес навесил с правого фланга, мяч чуть не отскочил в ворота от Андо! Но только угловой будет.

14' Каарс пытался замкнуть прострел с левого фланга, но не подстроился как следует под мяч.

12' Синани нарушил правила в борьбе за мяч, толкнул в спину Андриха.

10' Расмуссен получил мяч у штрафной «Байера», но отдать точный пас на фланг не получилось.

09' Гримальдо пробил из-за штрафной, его удар заблокировали.

06' Грубовато сфолил Оппи, пока что без карточек.

04' Опасно в штрафной «Байера»! Каарс почти проткнул мяч в сетку после серии рикошетов!

03' Угловой заработали гости.

01' «Санкт-Паули» начал с центра, поехали!

22:45 Около 4 градусов сегодня вечером в Леверкузене, а во втором тайме ожидается дождь.

22:20 Стартовые составы команд:

«Байер»: Бласвих, Куанса, Андрих, Тапсоба, Васкес, Паласиос, Гарсия, Гримальдо, Террье, Тиллман, Шик.

«Санкт-Паули»: Фолль, Пырка, Метс, Андо, Оппи, Расмуссен, Сэндс, Фудзита, Перейра Лаже, Синани, Каарс.

22:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Флориан Бадштубнер, ассистенты арбитра — Маркус Шюллер, Филипп Хюве. Арбитр VAR — Йоханн Пфайфер.

Для Бадштубнера это пятый матч с участием «Байера» в карьере. Ранее он уже обслуживал игру леверкузенцев в Кубке Германии — в августе 2016 года «Байер» обыграл «Хауэнштайн» со счётом 2:1 в первом раунде турнира.

«Байер»

В предыдущем раунде леверкузенцы прошли дортмундскую «Боруссию», победив 1:0 за счёт дисциплины и терпения. Основное давление пришлась на концовку, но оборона хозяев выстояла — этот матч хорошо вписался в общую тенденцию последних недель. В Бундеслиге «Байер» выиграл три встречи подряд, в том числе в выходные уверенно разобрался с «Айнтрахтом» (3:1), а на этом отрезке команда пропустила всего один мяч.

Домашняя форма тоже внушает оптимизм — пять побед в восьми последних матчах на «БайАрене», при этом лишь два поражения. Кубок в последние сезоны вообще стал для клуба особой территорией, выигранный турнир в сезоне-2023/24 и полуфинал годом позже подтверждают статус «Байера» как одного из самых стабильных участников соревнования.

С точки зрения кадров, хозяева вряд ли будут экспериментировать. Отсутствие основного вратаря Марка Флеккена по-прежнему вынуждает делать ставку на Яниса Бласвиха, зато в остальном состав близок к оптимальному. В атаке ожидается Патрик Шик, в центре поля — возможное сочетание Гарсии и Фернандеса, а Роберт Андрих при необходимости может опуститься в линию из трёх центральных защитников.

«Санкт-Паули»

Путь «пиратов» к четвертьфиналу уже сам по себе заслуживает уважения. В предыдущем раунде они выбили «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, выиграв 2:1 и практически не позволив сопернику создать опасные моменты. Однако этот успех остаётся скорее исключением на фоне тяжёлого сезона.

В Бундеслиге у «Санкт-Паули» всего 14 очков, и команда находится в четырёх баллах от зоны стыковых матчей. Шесть игр подряд без побед, лишь два забитых мяча в трёх последних встречах и крайне слабая гостевая статистика — восемь поражений в одиннадцати выездных матчах. Единственная победа на этом отрезке как раз пришлась на кубковый матч, но повторить подобное в Леверкузене будет значительно сложнее.

С учётом приоритета борьбы за выживание Александр Блессин, скорее всего, прибегнет к ротации. В защите могут появиться игроки ближайшего резерва, а в атаке основная надежда будет связана с контратаками через Мартейна Карса и Рики-Джейда Джонса. Задача гостей — максимально долго держаться в игре, уплотнить центр поля и дождаться шанса в одном из эпизодов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.86.