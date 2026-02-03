«Мальорка» одолела «Севилью» (4:1) в матче 22-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Ведат Мурики на 26-й минуте с пенальти, Саму Кошта на 53-й минуте, Серхи Дардер на 74-й минуте и Пабло Торре на 90+7-й минуте.

В составе «Севильи» единственный гол забил Ниль Мопе на 45+1-й минуте.

Результат матча Мальорка Пальма-де-Мальорка 4:1 Севилья Севилья 1:0 Ведат Мурики 26' пен. 1:1 Ниль Мопе 45+1' 2:1 Саму Кошта 53' 3:1 Серхи Дардер 74' 4:1 Пабло Торре 90+7' Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Давид Лопес, Мартин Вальент, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Саму Кошта ( Пабло Торре 90' ), Такума Асано ( Антонио Санчес 55' ), Серхи Дардер ( Мануэль Морланес 83' ), Ведат Мурики ( Абдон Пратс 90' ), Jan Virgili ( Матео Джозеф 83' ) Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди, Габриэль Суасо, Кике Салас, Фабиу Кардосо ( Исаак Ромеро 79' ), Хосе Анхель Кармона, Хуанлу Санчес ( Чидера Эджук 60' ), Люсьен Агум, Ниль Мопе ( Джибриль Соу 79' ), Акор Адамс, Пеке ( Алексис Санчес 60' ) Жёлтые карточки: Омар Маскарель 44' — Люсьен Агум 90+1', Исаак Ромеро 90+1'

Статистика матча 6 Удары в створ 5 2 Удары мимо 2 33 Владение мячом 67 4 Угловые удары 8 1 Офсайды 5 16 Фолы 8

«Мальорка» располагается на 15-й строчке в таблице Примеры с 24 очками в активе, а «Севилья» — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.