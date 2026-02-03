«Мальорка» одолела «Севилью» (4:1) в матче 22-го тура испанской Примеры.
У хозяев голы записали на свой счет Ведат Мурики на 26-й минуте с пенальти, Саму Кошта на 53-й минуте, Серхи Дардер на 74-й минуте и Пабло Торре на 90+7-й минуте.
В составе «Севильи» единственный гол забил Ниль Мопе на 45+1-й минуте.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка4:1СевильяСевилья
1:0 Ведат Мурики 26' пен. 1:1 Ниль Мопе 45+1' 2:1 Саму Кошта 53' 3:1 Серхи Дардер 74' 4:1 Пабло Торре 90+7'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Давид Лопес, Мартин Вальент, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Саму Кошта (Пабло Торре 90'), Такума Асано (Антонио Санчес 55'), Серхи Дардер (Мануэль Морланес 83'), Ведат Мурики (Абдон Пратс 90'), Jan Virgili (Матео Джозеф 83')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди, Габриэль Суасо, Кике Салас, Фабиу Кардосо (Исаак Ромеро 79'), Хосе Анхель Кармона, Хуанлу Санчес (Чидера Эджук 60'), Люсьен Агум, Ниль Мопе (Джибриль Соу 79'), Акор Адамс, Пеке (Алексис Санчес 60')
Жёлтые карточки: Омар Маскарель 44' — Люсьен Агум 90+1', Исаак Ромеро 90+1'
«Мальорка» располагается на 15-й строчке в таблице Примеры с 24 очками в активе, а «Севилья» — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.