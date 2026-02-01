2 февраля в 22-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Мальорка» и «Севилья». Начало встречи — 23:00 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: сейчас «Мальорка» идет в зоне вылета таблицы Примеры с 21 очком.

Последние матчи: гостевая игра с «Атлетико» не очень удалась балеарцам и они абсолютно по делу проиграли ее со счетом 0:3, почти не имея моментов, настолько велико было превосходство соперника.

Ранее была домашняя победа над «Атлетиком» (3:2) и поражение в гостях от «Райо Вальекано» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Кумбулла (з), Лато (з), Морланес (п).

Состояние команды: пока этот сезон не очень складывается для «Мальорки» и ее главного тренера Ягобо Аррасате. Многие игроки проводят сезон ниже своего уровня, и только нападающий Ведад Мурики блистает, забив уже 14 мячей в 20 играх.

«Севилья»

Турнирное положение: после 21-го тура «Севилья» располагается на 13-й строчке в таблице Примеры с 24 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: игра 21-го тура против «Атлетика» из Бильбао для команды знаменитого прошлом аргентинского полузащитника Хесуса Альмейды получилась неплохой, но три очка все-таки не совсем по игре. Баски первыми открыли счет, играли не хуже, но в итоге уступили. Голы забили Пеке и Адамс с пенальти.

До этого была гостевая ничья с «Эльче» (2:2) и поражение на своем поле от «Сельты» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Аспиликуэта (з), Маркао (з), Ньянзу (з), Варгас (п), Санчес (п), Янузай (п), дисквалифицирован — Гудель (з).

Состояние команды: после назначения Альмейды «Севилья» стала играть значительно лучше и обосновалась в середине турнирной таблицы, несмотря на огромные кадровые потери ведущих футболистов. Тем не менее, отставание от зоны вылета равно всего три очка.

Статистика для ставок

В первом круге «Севилья» дома уступила со счетом 1:3

В прошлом сезоне встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

В позапрошлом сезоне «Мальорка» выиграла на своем поле (1:0), но уступила в гостях (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мальорки» дают 2,55, а на «Севилью» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: у гостей огромные кадровые проблемы в центре обороны, которые только усугубились после дисквалификации капитана и столпа Гуделя, но в атаке у «Севильи» все хорошо, команда очень сильно выглядит в последнее время после возвращения с Кубка Африки Акора Адамса. «Мальорка» же во главе с Мурики должна априори забивать на своем поле такой ослабленной «Севильи».

1.94 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Мальорка» — «Севилья» принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Основная ставка: обе забьют за 1,94.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

4.20 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч «Мальорка» — «Севилья» принесёт прибыль 3200₽, общая выплата — 4200₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 4,20.