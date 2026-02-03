Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о продлении контракта вратаря Александра Максименко со «Спартаком».

Александр Максименко globallookpress.com

«"Спартаку нужен вратарь, который сильнее Максименко. По‑моему, Помазун примерно одинакового с ним уровня.

Максименко не надо продлевать? Я не знаю, какая там ситуация. Все зависит от условий. Не знаю, чем это закончится.

Если есть возможность продлить, то надо оставлять. Но 'Спартаку' нужен вратарь сильнее", — цитирует Корнеева "Матч ТВ".

26-летний вратарь провел 18 встреч в текущем сезоне РПЛ, в которых пропустил 23 раза и сыграл "на ноль" в пяти матчах.