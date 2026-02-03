В матче 23-го тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Милан». Команды встретятся 3 февраля на стадионе «Ренато Даль'Ара». Начало встречи в 22:45 мск.

«Болонья» после двух поражений подряд имеет 30 очков в своем активе. В целом за сезон «борзые» набрали 8 побед, 6 ничьих и 8 поражений. С этим результатом хозяева занимают 10-е место в таблице.

«Милан» набрал 47 баллов. «Россонери» выиграли 13 матчей из 22, а также набрали 8 ничьих и одно поражение. Миланцы занимают 2-е место. От «Интера» их отделяют 8 очков, поэтому даже победа не позволит им сблизиться с лидером Серии А.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Коэффициенты букмекеров: 3.00 на победу «Болоньи», 3.15 на ничью, 2.50 на победу «Милана».

Прогноз ИИ: он считает, что «Болонья» выиграет со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

