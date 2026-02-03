3 февраля в Лондоне «Арсенал» и «Челси» проведут ответный матч полуфинала Кубка английской лиги. Он пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало в 23:00 мск.
В прошлый раз «Арсенал» сумел добыть победу со счетом 3:2. Это была третья победа «канониров» подряд в пяти последних матчах против «Челси». «Аристократы» последний раз побеждали в 2021 году.
«Арсенал» традиционно доминирует в кубковых противостояниях с «Челси». Последние годы «синие» ни разу не выиграли у «Арсенала» во внутренних кубках. Смогут ли они нарушить эту тенденцию и одержать важную победу?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Коэффициенты букмекеров: 1.73 и 4.90 на победу команд в матче, 112 и 6.52 на их проход в финал.
- Прогноз ИИ: он предсказал командам нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
