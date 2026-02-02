3 февраля в ответном матче полуфинала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало встречи — 23:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» выиграл первый поединок полуфинала Кубка Лиги со счетом 3:2, поэтому в ответной игре может позволить себе даже сыграть вничью.

Команда после 24-х туров английской Премьер-лиги занимает первую строчку с отрывом в шесть очков от второго в таблице «Манчестер Сити», а также в семь баллов от третьей «Астон Виллы».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура АПЛ «Канониры» на чужой арене одержали разгромную победу над «Лидсом» (4:0).

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив также оказался на высоте, когда с результатом 3:2 в домашних стенах переиграл «Кайрат».

Не сыграют: травмирован — Дауман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» проиграл лишь раз при 11-ти победах в основное время.

Это говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, особенно если учесть лучший уровень игры в текущем сезоне, а также фактор своего поля.

Девять голов команды в Кубке Лиги текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» потерпел поражение в первой игре полуфинала Кубка Лиги со счетом 2:3, поэтому в ответном поединке его устроит победа с разницей в два гола.

Команда после 24-х туров АПЛ занимает пятую строчку, что в зоне еврокубков, с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от шестого «Ливерпуля».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура Премьер-лиги «Синие» на своей арене одержали волевую победу над «Вест Хэмом» (3:2).

Перед этим в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одолел «Наполи» (3:2), хотя по ходу игры также уступал в счете.

Не сыграют: травмированы — Адарабийо, Колуилл и Эссуго, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» только выигрывал.

Это говорит о хорошей форме гостей, что сулит им неплохие шансы на успех, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля.

Алехандро Гарначо — лучший бомбардир команды в Кубке английской Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Арсенала» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Челси» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в пяти последних матчах «Челси» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Челси» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов. При этом в их четырех последних выездных матчах забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован первый сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Арсенала».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65