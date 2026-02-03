В первом полуфинале в середине января «Арсенал» победил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:2 — но хватит ли этого преимущества, чтобы в ответке на «Эмирейтс» оформить выход в финал? Ответная встреча пройдёт во вторник, 3 февраля, и начнётся в 23:00 МСК. А следить за её ходом можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

02' С первых секунд «Челси» включается в активный прессинг и сразу же поджимает Кепу.

01' Игра началась! «Арсенал» разыграл мяч с центра.

22:58 Несколько минут остаётся до стартового свистка. Игроки уже на поле.

22:53 В Лондоне сегодня дождливо и прохладно — около 5 градусов выше нуля.

22:48 Главный арбитр встречи — 43-летний Питер Бэнкс.

22:42 «Арсенал» подходит к ответному полуфиналу без двух важных игроков атаки: травмированы Букайо Сака и Микель Мерино. Старт «Челси», к слову, тоже оптимальным не выглядит: в запасе остались Палмер, Эстевао и Гарначо, вне заявки — Джейми Гиттенс, Педру Нету.

22:37 Сегодняшний матч пройдёт на старом добром стадионе «Эмирейтс», что на севере Лондона. Арена вмещает 60 704 зрителя.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Эзе, Субименди, Райс, Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Хато, Кукурелья, Кайседо, Андрей Сантос, Фернандес, Делап, Жоао Педро.

«Арсенал»

«Арсенал» по-прежнему является одной из самых доминирующих команд мира в этом сезоне и успешен на всех фронтах. В Лиге чемпионов — первое место на общем этапе с восемью победами в восьми матчах, в АПЛ — шесть очков отрыва от ближайших преследователей, в Кубке лиги — один шаг до финала, в Кубке Англии — статус главного фаворита у букмекеров: команда Артеты всерьёз замахивается на квадрупл, хотя работы предстоит проделать ещё много.

За 15 последних игр во всех турнирах у «Арсенала» всего одно поражение — 2:3 с «Манчестер Юнайтед» в прошлые выходные. По пути к полуфиналу Кубка английской лиги «канониры» разобрались с «Порт Вэйлом» (2:0), «Брайтоном» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1), а в первом матче с «Челси» (3:2) преимущество могло быть и крупнее — «Арсенал» наиграл на 2,84 xG против всего 0,75 у соперника. Клуб из Северного Лондона не брал Кубок лиги 33 года — с сезона-92/93 набралось три выхода в финал и все закончились поражениями: более удобной возможности наконец завоевать трофей, чем сейчас, придумать сложно.

«Челси»

При Лиаме Росеньоре «Челси» научился добывать результат даже при не самой надёжной игре в обороне: с новым тренером «синие» выиграли шесть из семи матчей, в том числе уже пять подряд — хотя на ноль сыграли только дважды за это время. А в двух последних встречах с «Наполи» (3:2) и «Вест Хэмом» (3:2) пропустили даже по два гола, причём в обоих случаях уступали в счёте к перерыву.

В Кубке лиги сетка у «Челси» была попроще, чем у «Арсенала» — обыграны «Линкольн» (2:1), «Вулверхэмптон» (4:3) и «Кардифф» (3:1). C учётом упорной борьбы за попадание в Лигу чемпионов (одно очко до топ-4 АПЛ) и предстоящего плей-офф этой самой ЛЧ вряд ли Кубок лиги имеет для Росеньора приоритетное значение, тем более что для выхода в финал нужно сделать почти невозможное — победить на «Эмирейтс» «Арсенал», который проиграл дома всего 1 из 18 матчей сезона. С другой стороны, внутренних трофеев «Челси» не брал с 2018 года — за это время лондонцы выиграли все три еврокубка, два Клубных ЧМ и Суперкубок УЕФА — надо ли говорить о том, какая будет мотивация перед ответной игрой?

Личные встречи

«Челси» не может обыграть «Арсенал» в официальном матче с августа 2021 года — тогда выезд на «Эмирейтс» во втором туре АПЛ закончился победой 2:0. В следующих девяти встречах команда Микеля Артеты одержал шесть побед и лишь в трёх встречах позволила «синим» зацепиться за ничью.

