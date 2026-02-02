В последнем матче 24-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» примет «Бернли». Команды сыграют 2 февраля на «Стэдиум оф Лайт». Игра начнется в 23:00 мск.
«Бернли» приехал в гости к непростому сопернику. «Сандерленд» — единственная команда АПЛ, у которой ни одного домашнего поражения в нынешнем сезоне. Дома «кошки» набрали 6 побед и 5 ничьих, тогда как гости проиграли 8 из 11 выездных матчей.
Однако характера подопечным Скотта Паркера не занимать. В последних турах «Бернли» сыграл вничью с «Ман Юнайтед», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Удастся ли «бордовым» разжиться сегодня очками?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.77.
- Котировки букмекеров: 1.83 на победу «Сандерленда», 3.50 на ничью, 4.60 на победу «Бернли».
- Прогноз ИИ: «Сандерленд» выиграет матч со счетом 1:0.
Трансляция матча
