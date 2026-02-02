После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 48-ю очками в активе. «Страсбург» — на 7-й строчке с 30-ю баллами.

У парижской команды голы записали на свой счет Сенни Маюлу на 22-й минуте и Нуну Мендеш на 81-й минуте.

На 21-й минуте российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Хоакина Паничелли.

В составе хозяев единственный гол забил Гела Дуэ на 27-й минуте.

ПСЖ в гостях одолел «Страсбург» (2:1) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

