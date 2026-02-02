ПСЖ в гостях одолел «Страсбург» (2:1) в матче 20-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев единственный гол забил Гела Дуэ на 27-й минуте.
На 21-й минуте российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Хоакина Паничелли.
У парижской команды голы записали на свой счет Сенни Маюлу на 22-й минуте и Нуну Мендеш на 81-й минуте.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург1:2ПСЖПариж
0:1 Сенни Меюлю 22' 1:1 Гела Дуэ 27' 1:2 Нуну Мендеш 81'
Страсбург: Гела Дуэ, Мамаду Сарр, Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел (Самуэль Амо-Амейо 83'), Самир эль Мурабет (Жессим Яссин 90'), Абдул Уаттара, Диегу Морейра, Хулио Энсисо, Марсьяль Годо, Хоакин Паникелли, Mike Penders
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Сенни Меюлю (Усман Дембеле 60'), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 60'), Ибраим Мбайе (Дезире Дуэ 46')
Красная карточка: Ашраф Хакими 74' (ПСЖ)
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 48-ю очками в активе. «Страсбург» — на 7-й строчке с 30-ю баллами.