ПСЖ в гостях одолел «Страсбург» (2:1) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

В составе хозяев единственный гол забил Гела Дуэ на 27-й минуте.

На 21-й минуте российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Хоакина Паничелли.

У парижской команды голы записали на свой счет Сенни Маюлу на 22-й минуте и Нуну Мендеш на 81-й минуте.

Результат матча

СтрасбургСтрасбургСтрасбург1:2ПСЖПСЖПариж
0:1 Сенни Меюлю 22' 1:1 Гела Дуэ 27' 1:2 Нуну Мендеш 81'
Страсбург:  Гела Дуэ,  Мамаду Сарр,  Исмаэль Дукуре,  Бен Чилвел (Самуэль Амо-Амейо 83'),  Самир эль Мурабет (Жессим Яссин 90'),  Абдул Уаттара,  Диегу Морейра,  Хулио Энсисо,  Марсьяль Годо,  Хоакин Паникелли,  Mike Penders
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Нуну Мендеш,  Вильян Пачо,  Маркос Маркиньос,  Ашраф Хакими,  Сенни Меюлю (Усман Дембеле 60'),  Жоау Невеш,  Витор Феррейра,  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 60'),  Ибраим Мбайе (Дезире Дуэ 46')
Красная карточка:  Ашраф Хакими 74' (ПСЖ)

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 48-ю очками в активе.  «Страсбург» — на 7-й строчке с 30-ю баллами.