Воскресный вечер в Эльзасе обещает стать серьёзной проверкой для лидера чемпионата. «Страсбур», набравший ход в начале 2026 года, примет «ПСЖ» на «Стад де ла Мено» в момент, когда оба клуба решают разные, но не менее принципиальные задачи. Хозяева стремятся закрепиться в еврокубковой гонке, парижане — сохранить контроль над вершиной Лиги 1. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

34' Майюлю нарушил правила в прессинге, откровенно держал Морейру.

32' Жоау Невеш пяткой отдавал на Хакими, тот бил в дальний угол, Чилуэлл накрыл.

29' Невеш не успел пробить после скидки Барколя, защитник накрыл.

27' ГОООООООЛ! «Страсбур» почти сразу сравнивает! Дуэ отлично открылся в штрафную на ближнюю штангу и почти в упор пробил в ближний угол, Сафонов в этот раз не выручил. 1:1!

26' «ПСЖ» держит мяч, хозяева пытаются накрывать прессингом.

24' Барколя поскользнулся в штрафной и упустил мяч. А обыграл Дуэ очень красиво.

22' ГООООООООЛ! «ПСЖ» впереди! Мендеш отдал пас вразрез, Сарр вроде бы перехватил, но попал прямо в Барколя – мяч отскочил к Майюлю, который в касание пробил в дальний угол. 0:1!

20' Сафонов берёт пенальти! Паничелли достаточно сильно пробил в левый угол, а Сафонов угадал направление и уверенно отбил. Браво, Матвей!

19' Назначен пенальти в ворота парижан, сыграл рукой Маркиньос! Испытание для Матвея Сафонова.

18' Арбитр идёт к монитору, возможен пенальти в ворота «ПСЖ»!

18' Мендешу досталось по голове от Морейры, пока португалец лежал на газоне. Но серьёзного повреждения нет, может продолжить игру Нуну.

17' Паничелли головой скинул мяч на дальнюю штангу, Заир-Эмери без нервов скинул Сафонову.

17' Мяч попал, кажется, в руку Маркиньосу после удара Уаттара, арбитр не реагирует.

16' Пачо пробил головой после скидки Майюлю – выше ворот.

14' Морейра обыграл Мендеша и с левой бил в ближний угол, Сафонов на месте.

13' Чилуэлл здорово сыграл корпусом, не дал Хакими принять мяч.

11' Витинья забросил на Барколя, Пендерс забрал мяч после рикошета.

09' Дуэ наотмашь выбил мяч вперёд, Сафонов уверенно сыграл на выходе.

08' Морейра в акробатическом прыжке достал мяч у лицевой линии, обыграл Мендеша, но навесил неточно.

06' Хакими навесил с правого фланга, защитник выбил мяч.

05' Невеш бил из-за штрафной, попал в соперника.

04' Владеют мячом на старте гости, ищут момент в позиционной атаке.

02' Майюлю грубовато сыграл в прессинге, арбитр сразу всё фиксирует.

01' «ПСЖ» начал с центра, поехали!

До матча

22:45 В Страсбурге сегодня около 4 градусов, после перерыва в игру может вмешаться дождь.

22:15 Стартовые составы команд:

«Страсбур»: Пендерс, Дуэ, Дукуре, Сарр, Чилуэлл, Уаттара, Эль-Мурабет, Морейра, Энсисо, Годо, Паничелли.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Заир-Эмери, Витинья, Мбайе, Майюлю, Барколя.

22:00 Главным арбитром матча назначен Эрик Ваттелье (38 лет). Для него это первый сезон в Лиге 1, в рамках которого он уже обслужил 16 матчей. Ассистенты судьи: Хюсейн Оджак и Николя Дюран. Четвёртый арбитр: Пьер Гайюст. Видеоассистенты (VAR): Марк Болленжье и Хаким Бен Эль Хадж.

«Страсбур»

«Страсбур» переживает заметный подъём после смены главного тренера. С приходом Гари О’Нила команда резко прибавила в динамике и результатах, выиграв три матча подряд во всех турнирах с общей разницей 12:3. Особенно громким стал выезд в Лилль, где эльзасцы разгромили соперника со счётом 4:1 и поднялись на седьмую строчку таблицы.

Положение в чемпионате остаётся плотным, до зоны Лиги конференций — всего одно очко, до мест, дающих право сыграть в квалификации Лиги Европы, — два. Победа над «ПСЖ» может стать для «Страсбура» самой длинной серией побед в сезоне и третьим случаем за чемпионат, когда команда выигрывает два домашних матча Лиги 1 подряд.

При О’Ниле «Страсбур» стал заметно агрессивнее впереди. Команда забивает в семи из последних восьми матчей, а исключением стал лишь один эпизод в начале года. Особую уверенность добавляет и статистика личных встреч — в трёх из четырёх последних домашних матчей против «ПСЖ» «Страсбур» набирал очки, включая победу в мае прошлого года.

«ПСЖ»

Парижане подходили к туру в статусе лидера Лиги 1, во многом благодаря осечкам конкурентов. Победа «Марселя» над «Лансом» позволила команде Луиса Энрике выйти на первое место с преимуществом в два очка. Сам «ПСЖ» продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей, при этом в двух последних турах не пропустил ни одного мяча.

Однако выездная статистика остаётся не столь убедительной. Парижане ещё не выигрывали три гостевых матча подряд в текущем чемпионате и чаще всего берут очки с минимальным перевесом. При этом команда стабильно набирает очки в феврале, в десяти последних матчах Лиги 1, сыгранных в этом месяце, «ПСЖ» выиграл девять раз.

История противостояния также на стороне гостей. «ПСЖ» проиграл «Страсбуру» лишь один раз в семнадцати последних очных матчах во всех турнирах, а три из четырёх предыдущих встреч в чемпионате завершились победами парижан. Тем не менее, характер нынешнего «Страсбура» и его форма делают эту поездку одной из самых непростых для лидера сезона.